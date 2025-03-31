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Военное обозрение

«Обеспечивает превосходную защиту и манёвренность»: Болгария запустила производство бронеавтомобиля Guardian Xtreme

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Источник изображения: topwar.ru

Компания International Armored Group (IAG) официально запустила производство бронетехники на своём заводе в Бургасе, Болгария, который был торжественно открыт в октябре 2024 года.

Площадь предприятия, в которое было вложено $11 млн, составляет 150 тыс. кв. м. Оно будет поставлять на мировой рынок военную технику, изготовленную по стандартам НАТО. В штате работают 50 специалистов, но, как ожидается, он вырастет как минимум до 300 чел.

Первой машиной, сошедшей с конвейера, стал бронеавтомобиль Guardian Xtreme 4х4. В нём могут разместиться до 8 пехотинцев. В роли силовой установки может выступать 6,7-литровый дизельный дизельный V8 на 300 л. с. или 6,8-л бензиновый на 352 л. с. АКП 6-ступенчатая. Скорость движения составляет до 110 км/ч, запас хода 800 км.

Баллистическая защита выдерживает попадание пули от патрона 7,62х39 мм, противоминная – на выбор заказчика (6 или 8 кг ВВ). В качестве дополнительных опций предлагается установка турели или дистанционно управляемого модуля.

Guardian Xtreme обеспечивает превосходную противоударную защиту и манёвренность

- заявляют в IAG.

Параллельно с производством бронеавтомобилей завод в Бургасе занимается разработкой новых боевых изделий, в частности, 120-мм, 82-мм и 81-мм самоходных миномётов, 107-мм РСЗО, СПТРК и разведывательных машин. Как можно понять, в качестве шасси для их размещения будут выступать выпускаемые здесь же БА от IAG.

Также планируется производить военные эвакуационные краны, лёгкие патрульные машины и колёсные и гусеничные роботизированные системы.

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Страны
Болгария
Проекты
NATO
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