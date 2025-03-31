В России беспилотник впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации

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Беспилотный летательный аппарат от компании «Аврора – беспилотные авиационные системы» первым в нашей стране совершил полет между городами соседних регионов по всем правилам гражданской авиации.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области, беспилотник преодолел Татарский пролив, вылетев из города Оха в Сахалинской области в Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае.

Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда – по всем законам авиации, по всем правилам. Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, что это исторический момент для авиации, в стране еще никто такую работу не выполнял

- заявил гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

А глава компании «Аврора – беспилотные авиационные системы», созданной на базе одноименной авиакомпании, Дмитрий Третьяков отметил, что полет на дальние расстояния и на большой высоте «требует учета дальневосточного ландшафта, налаженного контакта с авиадиспетчерами и исполнения федеральных авиационных правил».

Сколько именно километров пролетел беспилотник «Авроры» не сообщается, но добавим, что расстояние между Охой и Николаевском-на-Амуре составляет по прямой более 150 километров.