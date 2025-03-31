Показаны кадры процесса «охоты» украинского вертолёта Ми-24 за российской «Геранью-2»

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы очередные видеокадры, на которых запечатлен процесс «охоты» украинского вертолета Ми-24 за российским беспилотником-камикадзе «Герань-2».

Примечательно, что в этот раз попытка перехвата ударного дрона осуществляется не с применением бортового вооружения вертолета, а огнем из десантного отсека. Как можно увидеть на показанных кадрах, украинский вертолет сопровождает направляющийся к цели дрон-камикадзе, при этом находящийся на борту боевой машины стрелок пытается сбить БПЛА. Чем закончилась «охота», неизвестно, поскольку видео обрывается.

В то же время в немецкой прессе опубликован материал, в котором в очередной раз подтверждается использование ВС РФ новой тактики в ходе атак беспилотниками семейства «Герань» по объектам на Украине, о чем сообщали украинские источники.

При этом утверждается, что благодаря новой тактике украинская ПВО стала реже сбивать российские дроны. Теперь, вместо того чтобы лететь к целям по очереди с интервалом в несколько минут, «Герани» собираются в «рой» на расстоянии нескольких километров от места предполагаемой атаки на высоте нескольких тысяч метров, после чего одновременно пикируют на намеченные цели.

Благодаря тому, что на объекты в определенном городе одновременно летит множество ударных дронов, которые практически невозможно сбить, эффективность беспилотных атак на крупные подконтрольные Киеву города демонстрируют чрезвычайно высокую эффективность.