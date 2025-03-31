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Военное обозрение

Правительство Турции вложило большие средства в создание многоуровневой системы ПВО «Стальной купол»

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкие власти активно финансируют расширение производственных мощностей военно-промышленного комплекса страны. В частности, правительство Турции вложило большие средства в создание многоуровневой системы ПВО «Стальной купол».

Об этом сообщает пресс-служба оборонной компании Aselsan, которая получила значительные финансовые вливания государственных средств в производство продукции, связанной с данным проектом.

Турецкий производитель сообщил, что в рамках этих инвестиций на общую сумму 616 миллионов долларов он создаст более 2,2 тысячи рабочих мест, их которых более 1,6 тысячи предназначены для квалифицированных сотрудников. Он существенно расширит свои производственные мощности. На предприятиях Aselsan будет производиться значительная часть радаров датчиков и электроники для интеллектуальных боеприпасов и противовоздушных технологий, составляющих систему «Стальной купол». В Анкаре считают ее краеугольным камнем всей системы безопасности страны.

Источник изображения: topwar.ru

В последние несколько лет Турция значительно снизила свою зависимость от импорта в оборонной сфере и расширила внутреннее производство.

В качестве одной из главных задач своего перевооружения Анкара определила создание «Стального купола». По утверждению производителей, эта комплексная многоуровневая система противовоздушной обороны должна будет надежно и эффективно ликвидировать любые воздушные угрозы на разных высотах и дальностях.

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Страны
Турция
Компании
Aselsan
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