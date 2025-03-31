Программное обеспечение вместо дорогостоящего оборудования: шведский стартап разрабатывает дрон-перехватчик Kreuger 100

Источник изображения: topwar.ru

Шведский стартап Nordic Air Defence разрабатывает лёгкий дрон Kreuger 100, который, как утверждается, обладает расширенными возможностями перехвата беспилотников и при этом имеет небольшую стоимость за счёт отсутствия на борту дорогостоящего оборудования.

Мы стремимся противостоять воздушным угрозам, таким как российские БПЛА «Орлан-10» и иранские Shahed

- поясняют в компании.

Kreuger 100 имеет высоту полёта около 2000 м и развивает скорость до 270 км/ч (в гражданских версиях, в военных модификациях потенциал значительно выше), используя импульсную тягу, управляемую аэродинамику и продвинутое программное обеспечение. Запуск осуществляется из пусковой установки, в том числе ручного типа. Как утверждается, развитое ПО с передовыми алгоритмами анализа позволило заменить традиционные дорогостоящие системы наведения (инфракрасные и оптические датчики).

Источник изображения: topwar.ru

Как можно понять, машинный анализ адекватно распознаёт цели даже при наличии плохой «картинки», получаемой от дешёвого ИК-сенсора. Также ПО с продвинутыми алгоритмами управления контролирует траекторию полёта для отслеживания и перехвата целей, что позволило не использовать дорогостоящие механические компоненты, отвечающие за маневрирование, и обойтись импульсной двигательной установкой на основе аккумуляторов, которая работает кратковременными периодическими включениями и не требует много энергии.

Источник изображения: topwar.ru

Всё это позволило существенно снизить себестоимость изделия. Как заявляют в стартапе, она в 10 раз ниже, чем у перехватчиков или ракет, что позволяет развернуть массовое производство дрона. В настоящее время ведутся испытания изделия.