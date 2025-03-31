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Военное обозрение

США, Япония и Филиппины провели военно-морские учения под боком у Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты, Япония и Филиппины в пятницу провели совместные военно-морские учения для повышения готовности к кризисным ситуациям у спорного участка в Южно-Китайском море, пишет издание Defense News.

Очевидно, против кого направлены эти учения, поэтому не удивительно, что рядом находился китайский военный корабль, наблюдавший за происходящим. Сообщается, что фрегат ВМС Китая попытался приблизиться к акватории, где военные корабли и самолеты трех стран проводили маневры, но был предупрежден филиппинским фрегатом по радио и держался в стороне.

В военно-морских учениях, получивших название «Многостороннее морское сотрудничество», приняли участие филиппинский военный корабль BRP «Хосе Рисаль», эсминец с управляемыми ракетами ВМС США «Шоуп», многоцелевой японский фрегат JS «Ноширо» и некоторые другие суда.

Мы здесь для того, чтобы поддержать наших союзников и свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион для всех

- сказал лейтенант ВМС США Александр Хорват, видимо, не зная, что он был свободным до американцев.

Из-за своего стратегически важного положения Южно-Китайское море стало предметом многочисленных споров. Китай стремится расширить здесь свою зону влияния. Из-за территориальных споров в последние два года особенно обострилась конфронтация между китайской и филиппинской береговой охраной и военно-морскими силами.

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Филиппины
Хорватия
Япония
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Военные учения
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