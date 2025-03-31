Военкор о возможном перемирии: Спасаясь от революции, Украина снова начнёт войну

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Москве и Киеву вряд ли удастся достичь договоренности об урегулировании конфликта, которая устроила бы обе стороны. Такое мнение высказал российский военный журналист Александр Сладков. По его словам, киевский режим ни при каких раскладах не будет ее придерживаться.

Думаю, если сделаем ставку на «мир без победы», получим долгую зияющую, сочащуюся кровью рану, под названием русско-украинская граница

– считает военкор.

Он добавляет, что Запад обязательно поставит Украину в условия дефицита экономики, и она, спасаясь от революции, снова начнет войну. Однако, по его мнению, и у России не будет иного выхода, кроме реального достижения целей специальной военной операции.

Проблема, впрочем, по мнению Сладкова, заключается в том, что ВС РФ на сегодняшний день не в состоянии «смять противника и отбросить его куда-то к Ла-Маншу».

Самое мое большое сомнение в том, что мы сможем провести реальную военную реформу. Может кто-то назовет министра обороны, которому такая реформа на Руси удалась? Возможно кто-то и знает, я – нет. Дело не в создании новых родов войск и соединений, не в укрупнении или усушке ВС РФ, нет. Нам нужна смена стратегии подготовки к следующей войне

– размышляет военкор в своем телеграм-канале.

По его мнению, РФ начала СВО на Украине, не имея необходимого людского и технического резерва. Но сейчас, как отмечает военкор, Россия должна готовиться к следующему, возможно, более масштабному конфликту.

Мысль моя, суслика, который агроном, такая: нам необходим мир, который, всё равно приведет к новой войне, если к ней готовиться не будем

– подчеркивает Сладков.

Напомним, в настоящее время РФ и США ведут переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. Однако Киев, а также его европейские спонсоры всячески демонстрируют свое нежелание прекращать боевые действия. В Европе подчеркивают, что намерены взять на себя бремя военной и финансовой помощи Украине в случае отказа США от дальнейшей поддержки Киева.