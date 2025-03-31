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Москве и Киеву вряд ли удастся достичь договоренности об урегулировании конфликта, которая устроила бы обе стороны. Такое мнение высказал российский военный журналист Александр Сладков. По его словам, киевский режим ни при каких раскладах не будет ее придерживаться.
– считает военкор.
Он добавляет, что Запад обязательно поставит Украину в условия дефицита экономики, и она, спасаясь от революции, снова начнет войну. Однако, по его мнению, и у России не будет иного выхода, кроме реального достижения целей специальной военной операции.
Проблема, впрочем, по мнению Сладкова, заключается в том, что ВС РФ на сегодняшний день не в состоянии «смять противника и отбросить его куда-то к Ла-Маншу».
– размышляет военкор в своем телеграм-канале.
По его мнению, РФ начала СВО на Украине, не имея необходимого людского и технического резерва. Но сейчас, как отмечает военкор, Россия должна готовиться к следующему, возможно, более масштабному конфликту.
– подчеркивает Сладков.
Напомним, в настоящее время РФ и США ведут переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. Однако Киев, а также его европейские спонсоры всячески демонстрируют свое нежелание прекращать боевые действия. В Европе подчеркивают, что намерены взять на себя бремя военной и финансовой помощи Украине в случае отказа США от дальнейшей поддержки Киева.