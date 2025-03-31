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ТАСС

Замглавы МО РФ обсудил с премьер-министром Мьянмы военное сотрудничество

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Мин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн.
Источник изображения: ria.ru

Александр Фомин поздравил Мин Аун Хлайна с 80-летием со дня создания вооруженных сил Мьянмы и передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Нейпьидо, обсудили военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Александром Фоминым завершила рабочий визит в Республику Союз Мьянма. В рамках визита в столице Мьянмы Нейпьидо состоялись переговоры замминистра обороны Александра Фомина и главы государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министра страны старшего генерала Мин Аун Хлайна", - сказали там.

Замглавы российского оборонного ведомства поздравил Мин Аун Хлайна с 80-летием со дня создания вооруженных сил Мьянмы и передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова. "В ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества", - добавили в военном ведомстве. 

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