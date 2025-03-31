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Российский противолодочный самолет пролетел рядом с авианосцем США и попал на видео

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Противолодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Появились кадры пролета противолодочного самолета ВМФ РФ рядом с авианосцем США

Самолет Ил-38Н «Новелла» ВМФ России эффектно пролетел над авианосцем Carl Vinson ВМС США в сопровождении американских истребителей. Соответствующие кадры появились в сети, их публикует «РГ | Русское оружие».



Уточняется, что кадры были сняты американскими моряками с борта военного корабля. На них можно увидеть, как противолодочный Ил-38Н «Новелла» летит на сверхмалой высоте. При этом слева от него довольно близко находится истребитель пятого поколения F-35C Lightning II (палубная модификация). Справа — палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet.

Самолет Ил-38Н «Новелла» создали в СССР в 1970-е годы. Он необходим для поиска и уничтожения подводных лодок, а также для морской разведки, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений. Кроме того, этот самолет является носителем тактического ядерного оружия.

Ранее сообщалось об обнаружении сходства между китайским самолетом шестого поколения J-36 и российским истребителем-бомбардировщиком Су-34. Создатели китайского истребителя расположили сиденья в кабине, как в российском Су-34.

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