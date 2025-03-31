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Военное обозрение

Французское СМИ: бойцы ВСУ боятся неуязвимых для РЭБ оптоволоконных дронов ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

В начале специальной военной операции российская армия откровенно уступала ВСУ в применении беспилотных летательных аппаратов. Однако проблема была правильно оценена на самом высоком уровне, приняты соответствующие меры. Сейчас наши войска в зоне СВО как минимум имеют паритет в применении различных БПЛА с противником, а по некоторым их типам обладают несомненным преимуществом.

И речь идет не только о высокоточных барражирующих боеприпасах типа «Ланцет», легко поражающих в том числе западные установки ПВО, предназначенные для борьбы с беспилотниками. Или дронах-камикадзе «Герань», достающих до целей на всей подконтрольной киевскому режиму территории.

После вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа прошлого года наши дроноводы для поражения всех видов целей, в том числе движущихся на приличной скорости, все чаще применяют дроны-камикадзе на оптоволокне. Такой способ управления повышает точность попадания и делает беспилотник неуязвимым для воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сейчас дроны на оптоволокне все чаще применяются ВС РФ и на других направлениях.

Наиболее известным среди них стал, пожалуй, беспилотник с грозным и звучным названием «Князь Вандал Новгородский» («КВН» — такой вот намек Зеленскому на его прошлое). Производятся данные FPV-дроны АНО «НПО «Ушкуйник», созданном по инициативе правительства Новгородской области и аккредитованном Минобороны России, в Великом Новгороде.

Дрон «КВН» представляет собой типичный квадрокоптер лёгкого класса, отличающийся небольшими размерами и способный нести противотанковый боеприпас по типу гранаты ПГ-7В. Его электрическая силовая установка обеспечивает высокие летные и маневренные характеристики. На борту беспилотника установлена курсовая видеокамера, которая позволяет осуществлять навигацию, поиск цели и наведение на неё. Беспилотник способен выполнять свои задачи и в ночное время.

БПЛА «Князь Вандал Новгородский» оснащается штатной катушкой с оптоволоконным кабелем длиной до 18-20 км., в чем он не сильно уступает по дальности поражения «обычным» FPV-дронам. В сети можно найти множество видео поражения «КВН» и другими беспилотниками с управлением через оптоволоконный кабель в основном бронетехники врага, в том числе оснащенных установками РЭБ.

Источник изображения: topwar.ru

Выясняется, что противник по достоинству оценил новые средства поражения, применяемые российскими дроноводами. Даже французская газета Le Monde (доступ к ресурсу ограничен в РФ) пишет, что бойцы ВСУ боятся неуязвимых для РЭБ оптоволоконных дронов ВС РФ.

Русские массово выбрали использование оптоволоконных дронов. Для нас это огромная проблема, потому что средствами радиоэлектронной борьбы их невозможно остановить

— пожаловался французскому журналисту один из украинских боевиков.

Источник изображения: topwar.ru

По данным автора материала, в ходе конфликта происходит постоянное развитие технологий, используемых в боевых действиях, и именно ВС РФ смогли существенно в этом преуспеть. В январе этого года губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что разработанные в регионе оптоволоконные дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. И это только официально подтвержденные данные по западной военной технике.

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