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ТАСС

Космонавт Вагнер показал выращенные на МКС водоросли

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© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС
© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС.
Источник изображения: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Они созданы в рамках научного эксперимента "Фотобиореактор"

МКС, 29 марта. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился фотографией микроводорослей, выращенных в рамках научного эксперимента "Фотобиореактор" на борту Международной космической станции (МКС).

"С прибытием на МКС нового грузового корабля прибыли к нам и новые эксперименты. Одним из таких экспериментов является "Фотобиореактор". В нем отрабатываются технологии создания фотобиореакторов и последующее культивирование в них в условиях микрогравитации микроводорослей, которые могут в будущем использоваться для получения продуктов питания и кислорода. Сейчас в фотобиореакторе выращиваются водоросли Спирулина", - рассказал Вагнер.

Выполнением эксперимента занимается космонавт Алексей Овчинин. "В рамках эксперимента Алексей контролирует режим освещения и снимает на фотоаппарат процесс роста водорослей, а Земля уже анализирует результаты. Также в аппаратуре "Главбокс" проводится замена питательной среды для водорослей в фотобиореакторе", - добавил Вагнер. 

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