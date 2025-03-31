Космонавт Вагнер показал выращенные на МКС водоросли

Они созданы в рамках научного эксперимента "Фотобиореактор"

МКС, 29 марта. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился фотографией микроводорослей, выращенных в рамках научного эксперимента "Фотобиореактор" на борту Международной космической станции (МКС).

"С прибытием на МКС нового грузового корабля прибыли к нам и новые эксперименты. Одним из таких экспериментов является "Фотобиореактор". В нем отрабатываются технологии создания фотобиореакторов и последующее культивирование в них в условиях микрогравитации микроводорослей, которые могут в будущем использоваться для получения продуктов питания и кислорода. Сейчас в фотобиореакторе выращиваются водоросли Спирулина", - рассказал Вагнер.

Выполнением эксперимента занимается космонавт Алексей Овчинин. "В рамках эксперимента Алексей контролирует режим освещения и снимает на фотоаппарат процесс роста водорослей, а Земля уже анализирует результаты. Также в аппаратуре "Главбокс" проводится замена питательной среды для водорослей в фотобиореакторе", - добавил Вагнер.