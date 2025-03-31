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Оттава не намерена взаимодействовать с Москвой в Арктике. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни. По его словам, Россия не входит в список стран, с которыми Канада собирается развивать союзнические отношения.

Стоит отметить, что Арктика является одним из немногих регионов, в котором сотрудничество между РФ и Западом не только остается возможным, но и представляет взаимный интерес. Однако представители «цивилизованного мира» сознательно жгут мосты в отношениях с РФ. Высказывание Марка Карни, сделанное по случаю назначения Канадой специального посла по вопросам Арктики, красноречивее всего свидетельствует об этом.

Россия никоим образом не является одной из тех стран, с которыми Канада собирается развивать сотрудничество в Арктическом регионе

– заявил Карни.

Напомним, ранее Оттава заявила о намерении присоединиться к так называемой коалиции желающих оказать помощь Украине. В Оттаве подчеркнули, что рассматривают вопрос переориентации своих военнослужащих, которые в настоящее время занимаются обучением боевиков ВСУ, для непосредственного участия в боевых действиях.

Добавим, что Москва, несмотря на откровенный саботаж Запада в вопросах сотрудничества в Арктике, не отказывается от конструктивного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Международное сотрудничество в Арктике необходимо, Россия выступает за это, но не видит такой же заинтересованности от приарктических стран

– указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.