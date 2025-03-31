"Сифой" по "Бабе-яге": какие БПЛА для борьбы с дронами создают в РФ и Европе

Так, специалисты российского конструкторского бюро (КБ) беспилотной авиации VVZ Drones разработали скоростной FPV-дрон "Сифа", предназначенный для уничтожения разведывательных и ударных дронов, а также боевых вертолетов противника.

"FPV-дрон "Сифа" по своим характеристикам получился изделием, очень близким к полноценной системе ПВО, — заявил ТАСС представитель организации. — Его нельзя однозначно назвать тараном. Потому что основная задача дрона — быть тяжелым беспилотником, который несет на себе достаточное количество полезной нагрузки для поражения целей вплоть до боевых вертолетов".

"В этом как раз и заключался основной вызов для специалистов бюро, а также техническая новизна изделия. Большинство представленных на рынке боевых коптеров способны нести в основном свой собственный вес либо небольшую боевую часть", — добавили в КБ. По словам производителя, скорость полета дрона составляет свыше 225 км/ч, время — до 5 мин. при массе полезной нагрузки дрона до 0,7 кг.

"Аппарат способен эффективно уничтожать цели благодаря системам автоматической фиксации и самонаведения, которые работают даже в условиях средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), — подчеркнули в VVZ Drones. — На "Сифе" реализована система самораспознавания и типирования целей. Этот беспилотник умеет различать, что за категория цели перед ним, и, соответственно, вести работу исходя из того, что видит перед собой. Частично эта система реализована на основе нейросетей, но также задействовано достаточно много других IT-решений".

В организации также рассказали о нюансах работы их FPV-дрона. Он действует в связке с системами радиоэлектронной разведки, и оператору достаточно просто поднять коптер в небо, дать ему увидеть цель и нажать одну кнопку.

"Далее аппарат выполнит задачу самостоятельно. "Сифа" способен поражать любые цели, однако предназначен для поражения больших и тяжелых беспилотников, его нет смысла тратить на FPV-дроны", — уточнили в КБ.

Там добавили, что камера дрона обеспечивает получение стабильной картинки днем и ночью. "Прочная и легкая рама из качественных материалов и возможность модернизации делают дрон универсальным инструментом противодействия вражеским БПЛА", — отметили в организации.

Также в VVZ Drones разработали и свою версию оптоволоконного коптера, которая, по их словам, отличается от других подобных изделий небольшими габаритами и возможностью нести существенную полезную нагрузку. В настоящее время малоразмерный FPV-дрон ПП со значительной грузоподъемностью проходит апробацию в зоне специальной военной операции (СВО).

"Когда применяется любое оптоволокно, мы должны понимать, что коптер сразу должен стать в два и более раза грузоподъемным, потому что одна оптоволоконная катушка может весить 2,5–3 кг. Самое простое решение — увеличить размеры дрона. Но если это сделать, то аппарат станет огромным, трудноуправляемым, менее маневренным", — отметил представитель КБ.

"При создании ПП перед нами стояла задача сделать коптер-тяжеловес, но малоразмерный, с управляемостью на уровне гоночного дрона. Мы с этой задачей справились", — заявили в организации, добавив, что в КБ уже ведется разработка второй версии оптоволоконных дронов семейства ПП.

Из мишени — в антидрон

В свою очередь, инженеры европейского концерна Airbus, вспомнив, что все новое — это хорошо забытое старое, придумали собственный вариант экономичного БПЛА, предназначенного для борьбы с другими дронами. Он представляет собой модифицированный вариант беспилотной мишени Do-DT25, разработанной компанией еще в начале 2000-х годов. Концепцию изделия, получившего название LOAD (Low-Cost Air Defence), топ-менеджеры фирмы презентовали 26 марта на профильной выставке в немецком Бонне.

Do-DT25 изначально создавалась как дешевое средство одноразового применения, что и выделяет ее среди всех других возможных вариантов на роль инновационного средства по противодействию БПЛА.

"Поскольку каждый БПЛА LOAD сможет сбивать до трех дронов-камикадзе с помощью управляемых ракет, они будут в высокой степени эффективны при защите от атак множества беспилотников, объединенных в рои, <...> [противодействие] которым представляет собой трудность даже для самых современных средств ПВО наземного базирования, — заявили в Airbus. — Это делает LOAD идеальным дополнением к таким зенитным ракетным комплексам, как IRIS-T, Patriot или NNbS (Nah- und Nächstbereichsschutz)".

Как указали представители концерна, LOAD сможет нести в качестве вооружения до трех управляемых ракет. Максимальная дальность его полета составит около 100 км, запускаться он будет с катапульты.

По завершении полетного задания дрон должен возвращаться к месту запуска. Его приземление осуществляется парашютным способом. Предполагается, что после этого беспилотник можно будет задействовать снова.

И хотя никаких конкретных данных о характеристиках LOAD разработчики не предоставили, известно, что беспилотная мишень Do-DT25 имеет длину 3,1 м, размах крыла 2,5 м, максимальную скорость полета 555,6 км/ч и способна находиться в воздухе в течение часа.

Как отметил еженедельник Defense News, ознакомившийся с презентационными материалами, которые Airbus распространила на выставке в Бонне, LOAD будет представлять собой нечто среднее между ударным БПЛА и барражирующим боеприпасом.

В пресс-релизе компании указывалось, что управление таким аппаратом будет "контролироваться с наземной станции". Она выполняет функцию "координации беспилотников на основе информации с радиолокационных станций (РЛС) [из состава средств войсковой ПВО] или данных объективного контроля воздушной обстановки и способна осуществлять автономный поиск, обнаружение и затем — после получения соответствующей команды от оператора — атаку вражеских дронов-камикадзе".

В Defense News предположили, что идея создать беспилотное средство по борьбе с дронами на базе Do-DT25 — результат предыдущих экспериментов компании с этим изделием.

В частности, их задействовали при испытании технологий автономного полета БПЛА в составе воздушного строя (Autonomous Formation Flight, AF2) и их автономной воздушной дозаправки (Autonomous Assets Air-to-Air Refuelling, A4R) от "летающего танкера" Airbus A310 MRTT. Кроме того, по свидетельству портала Aviacionline, Do-DT25 играют не последнюю роль в программе разработки БПЛА-ведомых для европейского авиационного комплекса шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), которую также курирует Airbus.

Другие испытания Do-DT25 включали их запуск с тяжелых военно-транспортных самолетов A400M, объединение в рой и сопряжение с пилотируемыми летательными аппаратами.

В перспективе компания планирует обеспечить совместное применение БПЛА LOAD с такими беспилотниками, как Eurodrone, создаваемого по одноименной многонациональной программе под эгидой ЕС. По мнению фирмы, это позволит LOAD выполнять задачи вне зоны обнаружения РЛС ПВО.

Помимо этого, как подчеркивалось в пресс-релизе концерна, LOAD не будет содержать в себе компонентов американского производства. Следовательно, экспорт таких беспилотников не будет ограничен требованиями и одобрением со стороны Вашингтона.

Обещается, что опытный образец БПЛА LOAD, вооруженный двумя ракетами, будет готов к первому испытательному полету к концу текущего года. Доработанный вариант, готовый к серийному производству, в Airbus планируют изготовить к 2027 году.

Нашествие сказочных персонажей

Пока же имеющихся средств борьбы с БПЛА на фоне того количества дронов, что применяются в зоне СВО, явно недостаточно. Вооруженные силы Украины (ВСУ), к примеру, крайне активно используют как свои, так и зарубежные аппараты.

Среди всей огромной номенклатуры применяемых украинцами беспилотников выделяется тяжелый гексакоптер. Российские бойцы называют летательный аппарат такого класса "Бабой-ягой". При этом он используется не только против российских войск, действующих в зоне спецоперации, но и мирных жителей, гражданской инфраструктуры.

Эти тяжелые дроны, изначально предназначенные для помощи при выполнении сельскохозяйственных работ, могут в зависимости от модификации нести полезную нагрузку массой от 7 до 20 кг. В качестве нее могут выступать минометные снаряды, кумулятивные гранаты РКГ-3, выстрелы для противопехотных гранатометов, наземные мины.

Для управления БПЛА используются разные системы навигации: как спутниковая, так и инерциальная. В последнее же время их часто оснащают терминалами спутниковой связи Starlink, устойчивой к радиоэлектронным помехам.

При этом скорость полета "Бабы-яги", особенно с полной загрузкой, невысока — 30–40 км/ч. Поэтому их оборудуют тепловизорами и запускают преимущественно по ночам — чтобы было сложнее перехватить.

Военнослужащие ВС РФ и представители других силовых структур для поражения данного типа дронов используют самые различные средства, но преимущественно стрелковое оружие или метод тарана с помощью беспилотника. В сводках Минобороны России практически каждый день сообщается об уничтожении как минимум одной "Бабы-яги".

Так, 26 марта оператор FPV-дрона Росгвардии протаранил украинский гексакоптер в воздухе в приграничном районе Курской области. 23 марта расчет воздушного прикрытия штурмовых подразделений группировки войск "Запад" в Купянском районе Харьковской области сбил "Бабу-ягу" благодаря "точному и ювелирному сбросу боеприпаса в воздухе", а в светлое время суток "провел контрольное уничтожение вражеского дрона".

21 марта Минобороны сообщило о сбитии военнослужащими группировки войск "Север" нескольких украинских дронов, в том числе и тяжелого гексакоптера. "Расчеты боевых беспилотников группировки войск "Север" круглосуточно дежурят в небе в Харьковской области и выявляют ударные дроны противника с системой сброса мин или выстрелов. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов уничтожили несколько БПЛА типа "Баба-яга" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе", — сообщили в пресс-службе ведомства.

20 марта расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского соединения 3-й общевойсковой армии южной группировки войск поразили пункт временной дислокации личного состава и пункт управления БПЛА ВСУ на северском направлении. В Минобороны РФ отметили, что в результате боевой работы было уничтожено специальное оборудование для управления беспилотниками, "Баба-яга" и не менее 10 военнослужащих ВСУ.

Подразделения охраны и сопровождения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) для защиты от ударных дронов и диверсионно-разведывательных групп противника вооружены современным стрелковым оружием и гладкоствольными ружьями. Как подчеркивали в Минобороны, только за 14 марта "взвод охраны и сопровождения, осуществляющий защиту артиллерии ВДВ, уничтожил более 15 беспилотников различного типа, среди которых гексакоптер типа "Баба-яга", FPV-дроны, ударные беспилотники самолетного типа и разведывательные квадрокоптеры".

13 марта операторы БПЛА Росгвардии в Харьковской области ликвидировали готовую ко взлету "Бабу-ягу". "Тяжелый вражеский гексакоптер в точке запуска обнаружили и уничтожили бойцы спецназа "Стальной" бригады Росгвардии", — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в ВСУ периодически используют "Бабу-ягу" не только для нанесения ударов по российским военнослужащим, мирному населению или объектам гражданской инфраструктуры, но и для убийства своих же солдат. Так, 7 марта Минобороны РФ сообщило, что подобным образом украинские военнослужащие пытались добить раненого националиста Виктора Зеленко, который участвовал в издевательствах над мирными жителями в Курской области.

"При освобождении российскими военнослужащими населенного пункта Николаево-Дарьино Зеленко был ранен, вызывал помощь по радиостанции, но ему сперва отказали в эвакуации, а потом свои же и вовсе решили добить его сбросами с тяжелого квадрокоптера "Баба-яга", — отметили в ведомстве, добавив, что сделать этого ВСУ не удалось и националист попал в плен.

Константин Алыш