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ТАСС

Ростех предал российским ВКС первую в 2025 году партию истребителей Су-35С

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Многоцелевой истребитель Су-35С
Многоцелевой истребитель Су-35С.
Источник изображения: invoen.ru

Как отметил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков, на предприятиях в разной степени готовности находятся новые партии авиационных комплексов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России первую в этом году партию истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования", - сообщили там.

Как отметил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, сегодня на предприятиях госкорпорации в разной степени готовности находятся новые партии авиационных комплексов. Они будут переданы в рамках гособоронзаказа этого года. По его словам, летчики высоко оценивают характеристики Су-35С. "Истребители оснащены передовым вооружением и информационно-прицельными системами большого радиуса действия, - привели его слова в госкорпорации. - Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных целей днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. При этом машина способна работать на больших удалениях от аэродрома базирования".

Вместе с тем, по словам гендиректора ОАК Вадима Бадехи, выпуск боевых самолетов в текущем году нарастят. "Наша первоочередная задача - наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолетов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объемов выпуска. Чтобы обеспечить создание этой техники, мы продолжим расширение производства", - отметил он.

Об истребителе

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе ВКС России носит индекс Су-35С.

Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

Максимальная взлетная масса составляет 34,5 т, максимальная скорость может достигать 2,5 тыс. км/ч. Дальность полета варьируется от 1,5 до 4,5 тыс. км, а практический потолок самолета - 20 тыс. м.

Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса воздух - воздух и воздух - поверхность, включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса воздух - воздух малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов. В самолет также интегрированы информационно-управляющая система ИУС-35 и радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, которая имеет дальность обнаружения целей от 100 до 400 км. 

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