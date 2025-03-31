Одной проблемой больше: показано «тепловое экранирование» пушки новейшей британской БМП Ajax

Источник изображения: topwar.ru

Реализуемая Минобороны Британии программа разработки БМП Ajax является одним из наиболее проблемных участков военного ведомства страны: за долгое время испытаний новая машина, создаваемая с 2010 года на основе проверенной бронированной платформы ASCOD, так и не достигла технологической зрелости, несмотря на миллиардные инвестиции в проект.

Казалось, что «лёд тронулся», когда на прошлой неделе командование объявило о намерении получить до конца года свыше 180 единиц Ajax. При этом изначально массовые поставки этой машины в армию предполагалось начать в 2017 году. Однако 27 марта Минобороны внесло некоторые коррективы в планы на текущий год, заявив о новой технической разработке.

Программа продвигается довольно ударными темпами: недавно были поставлены новые теплозащитные кожухи, которые будут установлены на стволы орудий бронемашин

- говорится на сайте военного ведомства, показав соответствующую новинку.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, «тепловое экранирование» Ajax не займёт много времени, несмотря на «определённые трудности с закупками»:

Как и всегда, команда, работающая над программой Ajax, делает всё возможное, чтобы это новейшее оборудование было закуплено и поставлено менее чем за 8 месяцев.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о кожухе для 40-мм пушки CT40, которой снаряжаются БМП. Как утверждается, он позволит создать «тепловое экранирование» техники, снижая её ИК-сигнатуру. При этом кожух не будет мешать стрельбе из орудия… если до этого вообще когда-нибудь дойдёт.

На данный момент стоимость программы закупки Ajax уже составила £5,5 млрд. Как следует ожидать, очередная инновация увеличит эту планку.