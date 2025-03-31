Глубокое перевооружение: как идет обновление подводного флота на Дальнем Востоке

Два соединения ТОФ полностью укомплектованы современными субмаринами

Два соединения подводных лодок Тихоокеанского флота на 100% перевооружены на новую технику, сообщил командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина. Одно из них — 19-я бригада подводных лодок, базирующаяся во Владивостоке. Она имеет важное значение для обороны дальневосточных рубежей страны. Насколько укрепились подводные силы России на этом направлении и как они могут парировать угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разбирались «Известия».

19-я бригада подводных лодок Тихоокеанского флота

Бригада решает важные задачи борьбы с надводными, подводными и береговыми целями вероятного противника в акватории Японского и Охотского морей. Впрочем, лодки из ее состава могут оперировать и в других регионах Тихого океана. В этих водах находятся недружественные нам страны Южная Корея и Япония. Они активно развивают свои надводные и подводные силы.

Краснознаменный Черноморский флот ВМФ СССР во время учений на подводной лодке проекта 613, 1969 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Первенцев

История 19-й бригады подводных лодок началась в Полярном на Кольском полуострове. В то время несколькими экспедициями особого назначения вновь построенные боевые корабли, вспомогательные суда и подводные лодки переводились Северным морским путем на Тихоокеанский флот. И вот весной 1957 года для перевода группы субмарин в составе экспедиции особого назначения была сформирована 19-я бригада. После прихода ее во Владивосток в октябре 1957 года она вошла в состав 40-й дивизии подводных лодок и включала в себя девять кораблей проекта 613. С того времени и по сей день лодки бригады базируются в бухте Малый Улисс Владивостока. В дальнейшем 40-я дивизия была увеличена до 6-й эскадры подводных лодок. Представители 613-го проекта были заменены на корабли проекта 641.

Бригада решала задачи боевой службы на просторах Тихого океана, в частности в Филиппинском море. Затем начала решать задачи и в Индийском океане. В Филиппинском море базировались американские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту типа «Джордж Вашингтон», и задачей кораблей 19-й бригады были их поиск, обнаружение, а в случае войны и уничтожение.

Подводная лодка «Якутск» — шестой корабль проекта 636 для Тихоокеанского флота ВМФ РФ, 21 февраля 2025 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

С 1981 года на вооружение бригады стали поступать лодки нового поколения проекта 877, также известные как «Варшавянки». В конце 1980-х в рамках сокращения армии и флота Советского Союза 6-я эскадра была расформирована, а 19-я бригада 1 апреля 1990 года вошла в состав Приморской флотилии разнородных сил. В 2011 году базировавшаяся на Камчатке 182-я бригада подводных лодок была расформирована, а ее корабельный состав был переведен в бухту Малый Улисс. В составе соединения насчитывалось в то время восемь подлодок. Но нужно помнить, что это были субмарины постройки 1980-х – начала 1990-х годов. В 2000-х им уже требовались ремонт и модернизация. ВМФ России предпринял попытку провести модернизацию ряда лодок проекта 877, и три из них были обновлены. Но в дальнейшем командование ВМФ России приняло решение покупать новые корабли проекта 636. Первым бригаду таких лодок получил Черноморский флот. Вторая партия из шести субмарин была заказана для Тихоокеанского флота, контракт был подписан на полях форума «Армия-2016». Строительство началось в 2017 году на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Как обновляется корабельный состав 19-й бригады подводных лодок

Первые две лодки — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — прибыли во Владивосток 30 ноября 2021 года. Переход совершался Южным морским путем через Средиземное море, Индийский и Тихий океаны. В декабре того года состоялась первая стрельба ракетным комплексом «Калибр» на Тихоокеанском флоте. Третья лодка — «Магадан» — пришла в пункт базирования 9 октября 2022 года. Перевод был выполнен Севморпутем — впервые для неатомной подводной лодки за более чем 60 лет.

Подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», прибывшие на главную базу ТОФ во Владивостоке, 30 ноября 2021 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

25 ноября 2022 года лодка «Магадан» произвела одновременную стрельбу ракетами «Калибр» по наземной и морской целям. Это достаточно сложная боевая задача: в ходе нее требуется подготовить разные полетные задания, обеспечить контроль полета ракеты, закрыть районы нахождения целей.

Четвертой пришедшей на ТОФ лодкой стала «Уфа», прибывшая во Владивосток 19 декабря прошлого года. Во время своего перехода она решала задачи боевой службы в Средиземном море, совершила ряд заходов в иностранные порты. 26 марта этого года лодка выполнила одновременную стрельбу по береговой и морской целям. Показанные Минобороны России видеоролики подтвердили точное попадание. До конца года во Владивосток придет и пятая лодка — «Можайск». А в конце 2026 года состав бригады пополнит и лодка «Якутск».

Утверждение же командующего ТОФ о перевооружении бригады говорит о том, что все лодки проекта 877 советского времени постройки уже списаны. За исключением «Комсомольска-на-Амуре», прошедшего модернизацию.

Подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Таким образом, в составе 19-й бригады к концу следующего года будет семь подводных лодок — шесть кораблей проекта 636 и «Комсомольск-на-Амуре».

Для чего нужны такие стрельбы по береговым и морским целям одновременно? На Южные Курильские острова имеет претензии такая недружественная страна, как Япония. При этом последние годы она активно укрепляет свои вооруженные силы и, в частности, флотский компонент. Вопреки запрету в собственной Конституции иметь наступательные виды вооружения, Япония в настоящее время имеет четыре по сути легких авианосца. Эти корабли «Идзумо», «Кага», «Хьюга» и «Исе» могут нести на борту истребители F-35B, конвертопланы и вертолеты. Активно развиваются и подводные силы Японии, строятся десантные корабли и эсминцы. В один момент власти этого государства могут рискнуть провести воздушно-морскую десантную операцию с целью оккупации островов. В этом случае пригодятся новые лодки 19-й бригады, вооруженные не только торпедами, но и крылатыми ракетами большой дальности.

Справка «Известий» Подводная лодка проекта 636 имеет следующие характеристики: - водоизмещение подводное/надводное — 2350/3100 т, - длина/ширина/осадка — 73,8/9,9/6,2 м, - скорость надводная/подводная — 11/20 узлов. Лодка может погружаться на глубину до 300 м. Автономность плавания составляет 45 суток. Экипаж — 52 человека. На вооружении находится шесть торпедных аппаратов с боезапасом 18 ракет или торпед.

Дмитрий Болтенков

Роман Крецул