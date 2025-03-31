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ТАСС

Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Источник изображения: © AP Photo/ Rod Lamkey, Jr.

Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон с оптимизмом оценивает ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине в целом

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что договоренности о прекращении огня в Черном море практически готовы.

"У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово. И когда мы доберемся до этой точки, то будем работать над следующим этапом прекращения огня [на Украине]", - сообщил заместитель главы американской администрации на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон с оптимизмом оценивает ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине в целом. "Однако президент [США Дональд Трамп] заявил, и он прав, что мы, думаю, чувствуем себя очень хорошо в плане того, как обстоят дела", - сказал Вэнс. "Мы доверяем, но проверяем", - отметил он. 

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Трамп Дональд
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