Войти
Lenta.ru

ВС России применили «Змея Горыныча» в зоне СВО

326
0
0
Кадр: Минобороны России
Кадр: Минобороны России.

МО России: «Змей Горыныч» уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России применили установку УР-77, известную как «Змей Горыныч», для уничтожения объекта противника в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

«Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что опорный пункт выявил оператор дрона в ходе воздушной разведки. После получения информации о цели расчет УР-77 оперативно занял огневую позицию и поразил позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что взрыв заряда «Змея Горыныча» вызвал дистанционную детонацию склада с боеприпасами, которая обеспечила беспрепятственное овладение опорным пунктом.

Самоходная установка УР-77 «Метеорит» построена на шасси самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Машина несет два заряда разминирования с дальностью до 500 метров. Один заряд может сделать проход в минном поле шириной шесть метров.

Ранее в марте стало известно, что в России разработали саперные FPV-дроны для разминирования «Кокошник». Они могут нести накладные заряды для уничтожения взрывных устройств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Гвоздика
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 19:59
  • 8272
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 18:31
  • 5
Об естественном и социальном отборах как необходимых условиях развития
  • 31.03 16:35
  • 102
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 31.03 12:34
  • 2
Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН
  • 31.03 11:34
  • 1
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
  • 31.03 04:59
  • 0
Вот интересно в связи с разговорами о завершении СВОйны.
  • 31.03 04:01
  • 0
Ответ на "Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН"
  • 31.03 02:39
  • 312
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 31.03 02:18
  • 1
Как Франция наводит украинские удары
  • 31.03 01:28
  • 0
О "сдерживании России" еврославянскими Аника-воинами.
  • 30.03 21:10
  • 0
Ответ на ""Сдержать Россию": зачем Польше нужны войска США"
  • 30.03 20:11
  • 0
Немного о "НАТО на краю пропасти"
  • 30.03 20:11
  • 1
Ответ на "Украина. В погоне за победой ЕС навредил сам себе, а НАТО теперь беззащитна (IL Fatto Quotidiano, Италия)"
  • 30.03 17:47
  • 6
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 30.03 14:16
  • 8614
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков