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ТАСС

Минобороны показало кадры учения РВСН с беспилотниками

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Элерон-7
Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия «Элерон-7».
Источник изображения: enics.aero

Бойцы в ходе учений применяли БПЛА "Элерон-7" на маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. На командно-штабном учении Ракетных войск стратегического назначения в Тверской области применялись беспилотники. Видео опубликовало Минобороны РФ.

БПЛА "Элерон-7" использовались в ходе учения на маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс".

Этот беспилотник обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями. Его преимущества - бесшумность, улучшенная стабилизация изображения, увеличенные продолжительность и дальность полета. Он также способен вести воздушную разведку одновременно в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также использовать контрольно-телеметрический радиоканал в условиях радиоэлектронного подавления. 

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