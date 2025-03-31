Саммит "коалиции желающих" в Париже доказал, что США и Европу разделяет целый океан (The Independent, Великобритания)

Independent: разногласия по вопросу Украины разделяют США и Европу

Стало совершенно очевидно, что альянс западных стран действительно переживает кризис из-за разногласий по вопросу Украины, пишет автор статьи в Independent. Непреодолимые противоречия между США и Европой, видимо, ведут к краху НАТО.

Мэри Дежевски

Кир Стармер и Эммануэль Макрон, договорившиеся об ужесточении антироссийских санкций в попытке ускорить прекращение огня на Украине, не в силах отвлечься от серьезных разногласий в других областях, считает Мэри Дежевски

Как бы Эммануэль Макрон и сэр Кир Стармер ни пытались скрыть этот факт, саммит в Париже, прошедший в минувший четверг, стал свидетелем трансатлантических разногласий, а не договоренностей.

Несмотря на то, что они разделили председательство, лидеры Франции и Великобритании провели отдельные пресс-конференции. Как отметил Стармер, это уже четвертая встреча, на которой рассматривается вопрос о создании так называемой "коалиции желающих" (Великобритания) или "сил успокоения" (Франция и Германия). Он отметил, что более 200 военных планировщиков провели несколько дней в Лондоне. И Стармер, и Макрон сделали все возможное, чтобы напрямую не вмешиваться в мирные усилия Соединенных Штатов. Европейские силы будут развернуты "на следующий день" после заключения мирного соглашения. Оба изо всех сил старались казаться позитивно настроенными по отношению к президенту Трампу.

Однако трудно избавиться от впечатления, что они ждали провала усилий США и поэтому рассчитывали на несколько иные стратегии.

Среди них – усиление санкционного давления на Россию, чтобы та приняла текущие условия прекращения огня, что идет вразрез с планами США по ослаблению санкций в обмен на согласие России прекратить огонь в Чёрном море; и постоянные разговоры о том, что "мир возможен лишь через силу", что, как подчеркнули Макрон и Стармер, воплотилось в единстве, продемонстрированном европейцами.

Тут справедливо будет сказать, что акцент на этом был сделан отчасти для того, чтобы отвлечь внимание от европейских разногласий в других областях. К ним относится давний спор о том, не пора ли начать тратить "замороженные" российские активы, а не только начисленные проценты. Другой вопрос касается целесообразности отправки европейских войск на Украину без гарантий безопасности со стороны США. Удивительно, но некоторые европейцы все еще ждут, что Вашингтон изменит свою позицию касательно военного вмешательства.

Стало совершенно очевидно, что альянс западных стран действительно переживает кризис, который может оказаться непреодолимым.

С одной стороны, у нас есть Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом, чья администрация – и, конечно же, ее ключевые члены – не демонстрируют ничего, кроме презрения к Европе. Последним ярким доказательством является переписка советников Трампа в чате Signal, в котором они называют европейцев "жалкими нахлебниками", не заслуживающими того, чтобы их снова "выручали".

До этого произошла "публичная порка" президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, жесткая речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейцев, и заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европа стала для США чем-то второстепенным.

Вместо европейцев США теперь обхаживают русских: состоялось как минимум два продолжительных телефонных разговора между Трампом и Владимиром Путиным и визит специального посланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Он дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором презрительно отозвался о планах Великобритании по поддержке Украины, назвав их "сочетанием позерства и провокации", рожденным комплексом Черчилля.

С другой стороны, у нас есть Европа. Недавно прошел саммит в Париже, где для Зеленского расстелили красную дорожку, Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага, а Макрон пообещал передать Киеву еще больше вооружений. Практически все говорили об увеличении расходов на оборону, а Стармер обвинил русских в том, что они "играют в игры" и не хотят мира.

Вашингтон признает неприятную правду о том, что Киев проиграл войну, и считает, что приоритетом должно быть сокращение его потерь и прекращение убийств. Но судьба Украины не будет определять судьбу Соединенных Штатов, которые не только находятся за океаном, но и считают Китай своей главной угрозой.

Вернемся к Европе, где бытует мнение, что России нельзя позволить извлечь выгоду из этого конфликта, что Киев должен сохранить свой суверенитет, и что судьба Украины больше волнует Европу, чем Соединенные Штаты.

Пренебрежительное отношение Вашингтона к европейцам имеет глубокие корни и не должно было так уж сильно шокировать Париж и Лондон. Можно сказать, что взгляды Трампа скорее "полушарные", чем строго изоляционистские. Европейские страны также часто не могут договориться ни с США, ни между собой по поводу военных операций. Совсем недавно Франция яростно выступала против войны в Ираке, что вызвало серьезные разногласия как с Вашингтоном, так и с Лондоном. Германия высказывалась более спокойно.

Но конфликт на Украине отличается тем, что США демонстративно отказались поддержать позицию Европы. Они пытаются положить конец боевым действиям через нормализацию отношений с Россией и восстановить то, что можно назвать "отношениями великих держав". И если их усилия по урегулированию [конфликта на Украине] не увенчаются успехом, то приоритетом станут именно "отношения великих держав". Европа, которую США считают своим "задним двором", будет вынуждена самостоятельно разбираться с этой проблемой.

Сложность заключается в том, что этот крутой разворот [США к России] произошел слишком рано и слишком быстро. Европа не успела создать мощный оборонный потенциал. Все они могут бросить Украину на произвол судьбы. Растущие разногласия между США и европейцами предвещают конец американского военного присутствия в Европе, которое длится уже более 80 лет.

Такая перспектива – а это все еще перспектива, а не уверенность – уже вызывает тревогу у нескольких поколений европейских стран-членов НАТО, для которых альянс был не просто данностью, а гарантией того, что они и их взгляд на мир находятся на правильной стороне истории. Эта эпоха, вероятно, подходит к концу.