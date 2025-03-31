США ускорят поставки РСЗО M142 HIMARS Тайваню

ЦАМТО, 28 марта. Как следует из письменного ответа Министерства национальной обороны Тайваня на запрос из Законодательного Юаня, Тайвань должен получить все закупленные в США РСЗО M142 HIMARS на год раньше запланированного срока.

Судя по информации, раскрытой в представленном МНО проекте бюджета на 2025 финансовый год и в отчете о ходе закупки истребителей F-16C/D Блок.70, из 18 реализуемых в настоящее время пакетов закупок в США вооружений, два отстают от графика, один опережает график, а 15 осуществляются согласно графику.

Вторая партия из 18 РСЗО HIMARS, которые Тайвань закупил у США, должна быть поставлена в 2026 году вместо 2027 года, как планировалось изначально. Тайвань приобрел в США в общей сложности 29 боевых машин HIMARS и получил первую партию из 11 ед. в прошлом году.

Два отстающих от графика пакета закупок включают модернизацию состоящих на вооружении самолетов F-16A/B до конфигурации F-16V Блок.20 и поставку 66 новых самолетов F-16V.

Выкатка первого истребителя F-16V (F-16C/D Блок.70), предназначенного для ВВС Тайваня, запланирована на конец этого месяца в США.

МНО Тайваня рассчитывает получить из США все 66 новых истребителей F-16C/D Блок.70 к концу 2026 года.

В число других 15 пакетов покупки вооружений также входят: системы береговой обороны на базе ПКР "Гарпун", основные боевые танки M1A2T "Абрамс" и т.д. Первые 38 ОБТ M1A2T были доставлены в декабре прошлого года.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M142 HIMARS, 64 оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 436,1 млн. долл.

МНО Тайваня подтвердило, что подписало с Американским институтом на Тайване (AIT) контракты на поставку РСЗО M142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун" в июне 2021 года.

В мае 2023 года МНО Тайваня объявило о закупке в США 18 дополнительных M142 HIMARS. Причиной их покупки стали проблемы с приобретением в США 155-мм самоходных гаубиц M109A6 "Паладин". Таким образом, общее число законтрактованных Тайванем M142 возросло до 29 ед..

Первые 11 РСЗО были доставлены на Тайвань осенью 2024 года.