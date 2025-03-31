Отложенный эффект домино: куда направится оружие с Украины после завершения конфликта?

Оружие с территории Украины продается латиноамериканским наркокартелям на черном рынке, а Россия неоднократно приводила примеры, как продукция военного назначения из Украины попадала к террористическим группировкам в Азии и Африке. Такие заявления сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС — о том, как Киев торгует оружием, будучи крупнейшим его импортером, и чем это может закончиться

Еще до начала специальной военной операции Украина резко нарастила импорт оружия. В докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) отмечается, что в 2020–2024 годах страна увеличила закупки вооружений примерно в 100 раз по сравнению с 2015–2019 годами, став крупнейшим оружейным импортером. Оружие на Украину поставляли 35 стран, из них по объемам поставок впереди были США, Германия и Польша. Летом 2024 года Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что за последние пять лет импорт оружия в страну вырос более чем на 6,6 тыс. процентов.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС напомнил, что в начале 2000-х годов ситуация была противоположной: Украина входила в первую десятку крупнейших продавцов оружия. "Все помнят, что после развала Советского Союза на Украине осталось три военных округа: Прикарпатский, Одесский и Киевский. Кроме того, на Украину было вывезено оружие и боеприпасы из Южной и Центральной групп войск — из Венгрии и Чехословакии", — рассказал Литовкин. "К 2022 году практически все это оружие, все боеприпасы были распроданы по всему миру", — поделился мнением эксперт.

По секрету всему свету

Киев неоднократно обвинялся в утечке оружия с территории Украины, которое затем могло появиться далеко за пределами континента. Осенью 2022 года президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что вооруженный конфликт на Украине стал одним из главных источников появления оружия у действующих в регионе террористических группировок.

Теме утечки иностранного оружия с территории Украины было посвящено заседание Совета Безопасности ООН, созванное в декабре 2022 года по инициативе России. "Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке", — заявил тогда постпред России при всемирной организации Василий Небензя. "На заседании Совета Безопасности ООН в сентябре по этой теме мы уже предупреждали о рисках попадания оружия террористическим и преступным группировкам. Это не наши домыслы, а предупреждения и озабоченности полицейских служб самих европейских государств, которые с этим сталкиваются", — отметил Небензя в ходе мероприятия. "Так, полиция Финляндии получила оперативные данные о попадании поставляемого Киеву оружия к преступникам у себя в стране, а также в Швеции, Дании и Нидерландах. <...> Проблема воровства вооружений со складов украинской армии началась уже давно", — добавил дипломат. Представитель США отверг обвинения, отметив, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть свидетельства утечек вооружений, поставленных Украине Западом, в случае поступления заявлений на высоком уровне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на сообщения мексиканских СМИ, согласно которым боевики одного из наркокартелей обзавелись американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin. "Мы не раз приводили примеры, как продукция военного назначения с территории Украины попадала в руки террористических группировок Азии, Африки, — заявила Захарова на брифинге 27 марта 2025 года. — Сейчас выясняется, что клиентура [президента Украины Владимира] Зеленского на черном рынке пополнилась за счет наркокартелей Латинской Америки, с которыми Банковая, по всей видимости, работает на бартерной основе". В 2024 году испанское издание El Independiente со ссылкой на опрошенные источники рассказало, что местные наркокартели в стычках с полицией используют стрелковое оружие, попавшее к наркодельцам через черный оружейный рынок на Украине.

Рай для "оружейных баронов"

"Безусловно, такая проблема существует, она очень большая и будет нарастать дальше. Особенно это касается не столько американского оружия, а скорее того, которое режим Зеленского впопыхах раздавал людям без оглядки в начале проведения Россией специальной военной операции", — поделился в беседе с ТАСС мнением руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, комментируя вопрос утечек украинского оружия. "Второй аспект — когда идут интенсивные боевые действия, конечно же, оставляется много оружия. Сами военнослужащие и какие-то некомбатанты, которые имеют к нему доступ, понимают, что это ценный актив: его можно спрятать, а потом попытаться продать", — сказал он.

"Украина умудряется продавать оружие даже во время боевых действий, — выразил мнение Литовкин. — У нее очень много этого оружия. Мало того, что они бросают его на поле боя — они торгуют этим оружием". "И конечно, у украинских торговцев оружием остались связи с такими же торговцами по всему миру, в первую очередь в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Конечно, эти мафиозные связи никуда не делись. Поэтому я думаю, что Украина продолжает поддерживать эти связи и продолжает поставлять эти вооружения", — добавил полковник в отставке.

Литовкин предположил, что часть военной помощи, прибывающей в логистический хаб в польском Жешуве, может затем поступать не на Украину, а направляется в сторону Чехии, Венгрии, балканских стран, а затем через Косово или Албанию перемещается на Африканский континент и в другие государства-импортеры. "О том, что утечки оружия существуют, все знают, но никто не хватает за руку, потому что можно выйти на высокопоставленных людей в тех или иных странах, и это никому не выгодно", — сказал эксперт. "Это происходит системно, с разрешения руководства, и каждый руководитель государства имеет какую-то долю с этих поставок", — выразил мнение полковник в отставке, добавив, что поставки сопровождаются официально оформленной разрешительной таможенной документацией.

Британская газета The Times в статье "Переполненная оружием Украина — будущий рай для оружейных контрабандистов" отмечает: неизвестно, сколько оружия в ходу в стране, а то, что случится с ним после завершения боевых действий, будет иметь серьезные последствия для всего мира. Издание сообщает, что из-за правовой запутанности Украина является единственной страной в Европе, где огнестрельное оружие у населения не контролируется законодательно. После оформления необходимых документов частные лица могут приобрести в многочисленных оружейных магазинах любое стрелковое оружие — от недорогого гладкоствольного дробовика до крупнокалиберной полуавтоматической снайперской винтовки. В статье отмечается, что не отрегулирован вопрос с наградным оружием — данные о пистолетах, "подаренных" бойцам, нигде не хранятся, что может быть предметом злоупотреблений. Тезис о возможной утечке оружия за границу опровергается собеседниками The Times оригинально: местный рынок решил, что экономически выгоднее заниматься переправкой через границу Польши или Румынии украинских уклонистов, нежели автоматов Калашникова.

"Уже был один пример в современной истории Европы, когда гражданская война в Югославии привела к тому, что оружие расползлось с территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия по всей Европе, а где-то даже в другие уголки мира, и "выстреливало" начиная от каких-то банд, которые грабили банки, и заканчивая разборками каких-нибудь преступных группировок, торгующих наркотиками. Но тогда конфликт был гораздо менее интенсивным и современных средств вооружения поставлялось гораздо меньше", — рассказал ТАСС Пухов, отметив, что боевые действия на Украине гораздо масштабнее и их отложенные последствия будут гораздо значительнее. "В первую очередь будут страдать страны — соседи Украины. То есть Польша, Венгрия — там, где это через границу проще всего перебросить, — эти страны нахлебаются с этим оружием горя на десятилетия вперед", — считает глава ЦАСТ.

Хрупкое равновесие украинского конфликта

Опасность представляет не только оружие, утекающее с территории Украины, но и украинские военные специалисты, действующие далеко за пределами страны. В июле 2024 года на северо-западе Мали вооруженные силы страны понесли большие потери из-за атаки отрядов боевиков. Тогда представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Киев причастен к этому нападению. В ответ Мали и Нигер разорвали с Украиной дипломатические отношения, а в августе 2024 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо направили в адрес председателя Совбеза ООН открытое письмо, где осуждалась открытая поддержка Украиной международных террористических группировок. В ноябре 2024 года официальный орган информации Альянса государств Сахеля (региона, куда входят вышеуказанные страны) агентство AES INFO сообщило, что террористы применяют в Мали поставленные Украиной запрещенные минометные снаряды с белым фосфором.

"Что произойдет после прекращения огня? — цитирует The Times Брайана Ли, главу программы отслеживания трафика оружия в Европе GI-TOC. — На Украине нет закона, регулирующего оборот оружия. Нет программ демобилизации, изъятия оружия, реинтеграции ветеранов [боевых действий] в общество. Рядом — Балканы с легкодоступными транзитными маршрутами в Западную Европу". "Прекращение огня может вызвать эффект домино: снижение востребованности оружия на фронте освободит его для вывоза за границу. Если даже небольшое число украинских ветеранов окажется вовлечено в организованную преступность, как случилось с некоторыми советскими военнослужащими после окончания Афганской войны в 1989 году, то последствия для правопорядка в Европе могут быть очень серьезными", — переживает Ли.

При этом Пухов считает, что иностранные наемники, присутствующие в рядах ВСУ, не представляют существенной военной силы в украинском конфликте. Эксперт оценивает их количество в несколько тысяч, причем в начале спецоперации их было больше. "Люди из разных стран, разных возрастов, разной физической и военной подготовки скорее являются обременением для этой Украины. С точки зрения пропаганды их хорошо использовать, снимать с ними ролики, но реальной силой они не являются", — считает Пухов. "Добрая их половина потом рассосется по психушкам и местам, где они будут спиваться, получив тяжелейший украинский синдром типа вьетнамского или корейского синдрома", — добавил он.

"Проблемой для мира будет сейчас украинская армия — армия военного времени, она непропорционально раздута. Когда боевые действия закончатся, значительная часть людей попадет под сокращение", — сказал глава ЦАСТ, предположив, что от нынешней украинской армии останется 30% личного состава. "Куда денутся эти 70%? Часть сопьется, часть будут ранеными. Часть — будут здоровые люди, которые ничего, кроме как убивать, не умеют. И я думаю, что они совершенно точно пополнят ряды каких-нибудь криминальных группировок в Восточной Европе, кто-то может предложить свои услуги даже каким-нибудь террористическим группировкам", — допустил эксперт.

Виктор Бодров