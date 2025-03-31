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ТАСС

На Кипре заявили, что не собираются направлять войска на Украину

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Танки АМХ-30В2 национальной гвардии Кипра
Танки АМХ-30В2 национальной гвардии Кипра.
Источник изображения: reddit.com

Однако республика выразила готовность принять участие в многонациональном миротворческом формировании на уровне выполнения гуманитарных миссий

НИКОСИЯ, 28 марта. /ТАСС/. Республика Кипр по определению не станет отправлять на Украину свои войска, несмотря на готовность принять участие в многонациональном миротворческом формировании на уровне выполнения гуманитарных миссий. Об этом заявил в пятницу Кипрскому информационному агентству заместитель официального представителя правительства острова Яннис Антониу в связи с участием президента Кипра Никоса Христодулидиса в инициированной Францией встречи "коалиции желающих", которая прошла в четверг в Париже.

По словам Антониу, Христодулидис выразил готовность Кипра внести вклад в создание формирования с мандатом ООН для мониторинга соблюдения безопасности на Украине после заключения мирного соглашения, наподобие того, которое было подписано перед размещением ооновского миротворческого контингента ЮНИФИЛ в южной части Ливана на границе с Израилем. Заместитель официального представителя правительства добавил, что Кипр может оказать помощь на административном и вспомогательном уровнях в гуманитарных миссиях с участием членов Национальной гвардии и полиции. "И, конечно, ни при каких обстоятельствах Республика Кипр не намеревается предоставлять войска", - подчеркнул он.

По завершении парижского саммита президент Кипра заявил, что войска европейских стран, ставящие своей целью обеспечение реализации мирного соглашения, не могут быть направлены на Украину в качестве сил НАТО, поскольку идея их пребывания там в этом статусе будет изначально отвергнута российской стороной. Поэтому "коалиции желающих", как считает Христодулидис, надо попытаться добиться получения для их миротворческого контингента мандата от СБ ООН.

Как заявил, в свою очередь, после саммита премьер-министр Чехии Петр Фиала, обсуждение темы направления иностранных военнослужащих на Украину оказалось преждевременным. По его словам, хотя данная тема и висела в воздухе, она не находилась на столе обсуждения.

Со своей стороны, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участники парижского саммита считают, что время для снятия санкций с РФ еще не пришло.

Комментарий посла РФ на Кипре

Посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС невозможность размещения на границах с Россией с украинской стороны вооруженных сил под мандатом Североатлантического альянса. "Россия никогда не согласится на появление натовских "миротворцев" на украинской территории", - заявил он.

Глава дипмиссии РФ в Никосии также прокомментировал итоги парижского саммита по поддержке Украины в конфликте с Россией. "Попытки Запада сохранить жесткий санкционный режим против России уже обернулись эффектом бумеранга, нанеся колоссальный ущерб самим инициаторам этих незаконный ограничительных мер. Экономические трудности, рост цен и обострение социальной напряженности в странах ЕС - прямое следствие этой бездумной политики", - констатировал Зязиков.

Посол РФ добавил, что в условиях, когда уже внутри евроатлантического сообщества звучат призывы к поиску компромиссов, идея о продолжении демонизации России и дальнейшего усиления санкционного давления абсурдна, бесполезна и разрушительна.

"Как подчеркнул наш национальный лидер, президент РФ Владимир Путин, Россия готова сотрудничать с Европой, но больше не допустит ошибок, основанных на излишнем к ней доверии. Настал момент для Запада признать очевидное: продление незаконных ограничений контрпродуктивно. Чем раньше санкции будут сняты, тем быстрее мир вернется к нормальному положению дел и стабильности", - отметил Мурат Зязиков. 

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