Глава МО Швеции: без поддержки США невозможно отправить войска ЕС на Украину

По словам Пола Йонсона, все дискуссии по поводу возможного размещения военных стран ЕС на Украине "находятся на предварительной стадии, так как мирное соглашение пока не заключено"

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Страны ЕС считают, что без поддержки США отправка так называемого европейского военного контингента на Украину невозможна. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Это один из выводов, к которому мы пришли", - ответил он на соответствующий вопрос газеты Le Figaro. По словам министра, все дискуссии по поводу возможного размещения военных стран ЕС на Украине "находятся на предварительной стадии, так как мирное соглашение пока не заключено".

По мнению Йонсона, для реализации идеи военного контингента необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, "четко определить формат участия [государств] в этой миссии", во-вторых, "получить со стороны командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе оценку влияния этой миссии на деятельность альянса", в-третьих, добиться "участия США, даже если его формат не будет окончательно определен".

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что вопрос о возможном направлении военных на Украину для выполнения якобы миротворческих задач не получил единогласной поддержки участников саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта, формат миссии не согласован. Макрон признал, что сам по себе формат "сил поддержки" потребует дополнительных обсуждений. Пока что, по его словам, с украинской стороной согласована лишь необходимость размещения военных в "критических" или же "стратегически важных" для Киева местах. Что касается численности, оснащения и зоны действия воинского контингента, то это предстоит проработать начальникам генеральных штабов ВС Франции и Великобритании.

12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на Украине - угроза для России. По его словам, Москва не примет этого ни при каких условиях.

23 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американских военных на территории Украины не будет. Шеф Пентагона подчеркнул, что Европа должна взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на континенте.