Войти
ТАСС

Глава МО Швеции: без поддержки США невозможно отправить войска ЕС на Украину

424
0
0
Пол Йонсон
Пол Йонсон.
Источник изображения: topwar.ru

По словам Пола Йонсона, все дискуссии по поводу возможного размещения военных стран ЕС на Украине "находятся на предварительной стадии, так как мирное соглашение пока не заключено"

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Страны ЕС считают, что без поддержки США отправка так называемого европейского военного контингента на Украину невозможна. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Это один из выводов, к которому мы пришли", - ответил он на соответствующий вопрос газеты Le Figaro. По словам министра, все дискуссии по поводу возможного размещения военных стран ЕС на Украине "находятся на предварительной стадии, так как мирное соглашение пока не заключено".

По мнению Йонсона, для реализации идеи военного контингента необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, "четко определить формат участия [государств] в этой миссии", во-вторых, "получить со стороны командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе оценку влияния этой миссии на деятельность альянса", в-третьих, добиться "участия США, даже если его формат не будет окончательно определен".

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что вопрос о возможном направлении военных на Украину для выполнения якобы миротворческих задач не получил единогласной поддержки участников саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта, формат миссии не согласован. Макрон признал, что сам по себе формат "сил поддержки" потребует дополнительных обсуждений. Пока что, по его словам, с украинской стороной согласована лишь необходимость размещения военных в "критических" или же "стратегически важных" для Киева местах. Что касается численности, оснащения и зоны действия воинского контингента, то это предстоит проработать начальникам генеральных штабов ВС Франции и Великобритании.

12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на Украине - угроза для России. По его словам, Москва не примет этого ни при каких условиях.

23 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американских военных на территории Украины не будет. Шеф Пентагона подчеркнул, что Европа должна взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на континенте. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 19:59
  • 8272
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 18:31
  • 5
Об естественном и социальном отборах как необходимых условиях развития
  • 31.03 16:35
  • 102
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 31.03 12:34
  • 2
Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН
  • 31.03 11:34
  • 1
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
  • 31.03 04:59
  • 0
Вот интересно в связи с разговорами о завершении СВОйны.
  • 31.03 04:01
  • 0
Ответ на "Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН"
  • 31.03 02:39
  • 312
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 31.03 02:18
  • 1
Как Франция наводит украинские удары
  • 31.03 01:28
  • 0
О "сдерживании России" еврославянскими Аника-воинами.
  • 30.03 21:10
  • 0
Ответ на ""Сдержать Россию": зачем Польше нужны войска США"
  • 30.03 20:11
  • 0
Немного о "НАТО на краю пропасти"
  • 30.03 20:11
  • 1
Ответ на "Украина. В погоне за победой ЕС навредил сам себе, а НАТО теперь беззащитна (IL Fatto Quotidiano, Италия)"
  • 30.03 17:47
  • 6
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 30.03 14:16
  • 8614
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков