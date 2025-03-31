Эксперт Пухов: соседи Украины в будущем пострадают от поставок оружия Киеву

Руководитель ЦАСТ уточнил, что схожие события можно было наблюдать совсем недавно во время Югославских войн, когда оружие из балканских стран разошлось не только по всей Европе, но и попало в руки различным преступным группировкам по всему миру

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Снабжение Украины оружием в будущем пагубно скажется на соседних с ней государствах. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

"Когда идут интенсивные боевые действия, конечно же, много оружия оставляется. Сами военнослужащие и какие-то некомбатанты, которые имеют к нему доступ, понимая, что это ценный актив, - его можно спрятать, а потом попытаться продать <...>. Естественно, в первую очередь будут страдать страны - соседи Украины. То есть Польша, Венгрия - там, где это через границу проще всего перебросить. Эти страны нахлебаются с этим оружием горя на десятилетия вперед", - рассказал Пухов. Он уточнил, что схожие события можно было наблюдать совсем недавно во время Югославских войн, когда оружие из балканских стран разошлось не только по всей Европе, но и попало в руки различным преступным группировкам по всему миру.

Пухов отметил, что на черном рынке в основном востребовано легкое стрелковое оружие, например пистолет или легкий автомат. Тем не менее, он выразил обеспокоенность, что нелегальная продажа оружия может стать провозвестником террористических актов на территории России. "Даже без прямых указаний украинских спецслужб они [люди, одержимые жаждой войны] могут сами притащить этот переносной зенитный ракетный комплекс, который они где-то там раздобыли, и возле какого-нибудь нашего гражданского аэропорта совершить страшный теракт", - добавил он.