Возможная замена ПТРК Javelin: армия США создаст новый противотанковый комплекс на основе израильского Spike

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Spike LR2

Армия США заключила соглашение с израильской компанией Rafael, предусматривающее адаптацию семейства противотанковых ракет Spike под собственные нужды, включая «будущие усовершенствования и американизацию» боеприпасов.

Ожидается, что это сотрудничество ускорит разработку передовых ракетных технологий, расширит возможности системы Spike и обеспечит её соответствие требованиям армии США

- заявили в Rafael.

Как указывается, данное сотрудничество направлено на использование опыта и ресурсов обеих сторон для дальнейшего развития ПТРК в целях его более полного соответствия условиям современной войны. Речь идёт о передаче технических знаний и ноу-хау и о предоставлении доступа к оборудованию и интеллектуальной собственности. То есть фактически Пентагон получит интересующий его спектр технологий, в том числе перспективных, для создания собственного ПТРК.

Фокус в сотрудничестве сторон будет сделан на тактических вариантах комплекса – Spike LR2, Spike SR, Spike ER2, Spike Firefly (Firefly – это барражирующий боеприпас). В этой нише армия США оперирует ПТРК FGM-148 Javelin. Вполне возможно, что в американском командовании, оценивая ход украинского конфликта, посчитали его несоответствующим современному полю боя, в связи с чем пытаются создать замену на основе Spike.

Spike был разработан в 1970-х годах и поступил на вооружение израильских войск в 1980-х годах. С тех пор он регулярно совершенствовался. В настоящее время ракеты Spike имеют три системы наведения на основе тепловизионной и телевизионных ГСН: «выстрелил и забыл», «выстрелил-скорректировал» и «выстрелил-увидел-навёл». То есть оператор обладает несколькими сценариями применения оружия.