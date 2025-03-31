На атомный ледокол "Чукотка" погрузили главный турбогенератор

ЦАМТО, 28 марта. Специалисты Балтийского завода ОСК погрузили на универсальный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 главный турбогенератор правого борта.

Главный турбогенератор входит в состав паротурбинной установки – ключевого элемента судна, обеспечивающего выработку электроэнергии для всех систем ледокола, в том числе системы движения.

Агрегат мощностью 36 МВт и весом более 240 т состоит из двухцилиндровой турбины и генератора, которые установлены на опорные конструкции, с паро- и маслопроводами, паровыми клапанами и площадками обслуживания. Всего на атомном ледоколе "Чукотка" установят и смонтируют два главных турбогенератора – правого и левого борта.

Погрузка крупногабаритного оборудования производилась поэтапно в течение нескольких дней с помощью плавучего крана. В начале недели на ледокол погрузили генератор, затем свое место на борту заняла турбина и другие составные части. После установки на штатные места специалисты начали сборку и монтаж турбогенератора на фундаменте. Процесс займет несколько месяцев.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое по счету судно проекта 22220 (четвертое серийное), которое строится на Балтийском заводе ОСК по заказу госкорпорации "Росатом". Главная задача ледоколов – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Основные характеристики судов проекта 22220: длина габаритная – 173,3 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,03 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".