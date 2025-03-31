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В зоне СВО заметили «Мосинку» с тюнингом

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Фото: Андрей Коц / РИА Новости
Фото: Андрей Коц / РИА Новости.

В зоне СВО заметили винтовку Мосина с современным тюнингом

Доработанную винтовку Мосина, базовую версию которой приняли на вооружение в конце XIX века, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».



На снимке видна винтовка с современным тюнингом, который повышает эффективность оружия. «Мосинку» оснастили дульным тормозом-компенсатором закрытого типа, который рассеивает звук выстрела и гасит вспышку, сошками и современным прицелом.

Для гашения отдачи приклад винтовки оснастили резиновым тыльником. Также на прикладе закрепили подщечник, который повышает удобство работы.

Винтовку Мосина приняли на вооружение в 1891 году. Оружие, которое активно эксплуатировали до 1950-х годов, неоднократно модернизировали. Прицельная дальность винтовки образца 1930 года составляет 2275 метров. Патрон 7,62 на 54 миллиметра R обладал хорошей баллистикой и высокой пробивной способностью, поэтому «Мосинку» ценили снайперы.

В феврале стало известно, что участники специальной военной операции (СВО) начали получать снайперские винтовки с быстросменными стволами «Аркуда Тактика». Оружие выпускают в калибрах от .243 Win (6,2 миллиметра) до .338 LM (8,6 миллиметра).

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