Индонезия и Республика Корея продолжат сотрудничество по проекту истребителя KF-21

ЦАМТО, 28 марта. Власти Индонезии и Республики Корея подтвердили свою приверженность к продолжению сотрудничества по программе разработки истребителя KF-21 "Борамэ".

Как сообщила газета The Korea Times, 24 марта состоялась встреча представителей министерств обороны двух стран в Джакарте. Отмечается, что проведенные переговоры стали важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений, которые ранее были напряженными из-за срыва финансирования проекта с индонезийской стороны.

Заместитель министра обороны Индонезии Донни Эрмаван Тауфанто встретился с главой Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) Сок Чон Гуном, чтобы обсудить совместный проект KF-21 "Борамэ" и другие вопросы оборонного сотрудничества между двумя азиатскими странами.

Столкнувшись с различными трудностями, включая задержки платежей со стороны Индонезии, правительство Южной Кореи согласилось скорректировать финансовый вклад Индонезии, который был сокращен с 1,6 трлн. вон до 600 млрд. вон (с 1,091 млрд. долл. до 409 млн. долл. в текущих ценах), а общая стоимость запущенного в 2015 году проекта составила 8,1 трлн. вон (5,5 млрд. долл.).

Кроме того, как напоминает издание, отношения между двумя странами по проекту KF-21 "Борамэ" были напряженными из-за выдвинутых обвинений в утечке технологий к группе индонезийских инженеров, работавших в Южной Корее. В этой связи состоявшаяся 24 марта встреча рассматривается как важный шаг для нормализации двусторонних отношений в оборонной сфере.

"Переговоры предоставили возможность нормализовать двустороннее сотрудничество в сфере вооружений", – заявил Сок Чон Гун. Чиновник пообещал использовать это как "импульс" для расширения сотрудничества с другими странами Юго-Восточной Азии.

По оценке DAPA, конкурентоспособность южнокорейского вооружения в мире и, в частности, на рынке Индонезии, очевидна. На вооружении Индонезии уже состоят такие авиационные системы как КТ-1 и Т-50.

По оценке ЦАМТО, Республика Корея на данный момент является четвертым экспортером военной техники в мире и в ближайшее десятилетие вполне может занять третью строчку в мировом рейтинге после США и России.