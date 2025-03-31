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РИА Новости

Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой

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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Лихачев назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США ненаучной фантастикой

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция находится на территории России.

"Это ненаучная фантастика", - сказал Лихачев корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.

"Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?" - добавил глава "Росатома".

Как отмечало ранее украинское издание "Страна.ua", Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.

МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.

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