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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"

Уралвагонзавод: большая часть новых технологий для танков будущего уже готова

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").

В УВЗ отметили, что перспективные танки получат эшелонированную защиту, будут оснащаться более мощными орудиями, получат штатные РЛС и БПЛА, будут конструироваться по модульному принципу и обладать опциональной экипажностью.

"На сегодняшний день в "Ростехе" уже отработана существенная часть названных технологий, ведется проработка реализации этого научно-технического потенциала", - сказали в концерне.

При этом в УВЗ отметили, что даже при наличии полностью безэкипажных танков их размеры вряд ли сильно сократятся с учётом необходимости нести вооружение средних и крупных калибров, обеспечивать высокую проходимость, обладать максимальной защитой.

"Таким образом, даже в беспилотном варианте танк будущего будет размером ненамного меньше современных образцов", – добавили в компании.

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Страны
Россия
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
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