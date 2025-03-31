Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ

Минобороны показало кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры мощного пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области после удара украинских войск.

На кадрах с БПЛА видно крупное пламя пожара на станции.

В министерстве сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.