Парламент Болгарии одобрил покупку в США ПТРК "Джавелин"

ЦАМТО, 28 марта. Парламент Болгарии одобрил заключение международного контракта (письма с предложением и принятием предложения – LOA) BU-B-UCQ "Приобретение ПТУР "Джавелин" в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как сообщило болгарское новостное агентство БТА, правительство Болгарии направило соответствующий законопроект в Национальное собрание страны в феврале 2025 года. Контракт был ратифицирован парламентом двумя последовательными голосованиями 26 марта.

Закупка противотанковых ракет на сумму 82,762 млн. долл. без НДС (153,94 млн. лева) была одобрена 163 голосами "за" при 43 "против". Решение поддержали политические партии ГЕРБ-СДС, "БСП-Объединенные левые", "Есть такой народ", "Мы продолжаем перемены-Демократическая Болгария", "Демократия, права и свободы" (ДПС) и "Величие". Против покупки выступили "Возрождение", "Мораль, единство, честь" и один депутат от партии "Демократия, права и свободы".

Закупка ПТРК связана с приобретением для ВС Болгарии 198 боевых бронированных машин "Страйкер". Проект стоимостью 1,208 млрд. долл. был одобрен парламентом в 2023 году и до сих пор вызывает дискуссии.

Рассмотрение закупки крупной партии американских вооружений традиционно вызвало споры между правящими партиями и оппозицией. Так, во время дебатов партия "Возрождение" раскритиковала сделку, заявив, что ракеты "Джавелин" устарели, а Болгария должна отдать приоритет развитию национального производства. Лидер партии Костадин Костадинов обвинил правительство в пренебрежении болгарскими производителями вооружений в пользу закупки иностранных образцов. Один из депутатов напомнил оплаченную авансом закупку в США истребителей F-16, поставку которых американские власти задержали на два года из соображений информационной безопасности, опасаясь утечки данных в Россию.

В свою очередь, Ивайло Мирчев из партии "Мы продолжаем перемены-Демократическая Болгария" опроверг утверждения об устаревании "Джавелин", указав на их применение на Украине. Он также отметил, что экспорт боеприпасов и оружия оборонного сектора Болгарии достиг рекордно высокого уровня, забыв упомянуть, что причиной этого в основном являются поставки разработанных в советский период образцов для ВС Украины.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 218 противотанковых ракет FGM-148F "Джавелин", 107 легких прицельно-пусковых установок LWCLU (lightweight command launch unit), а также сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа может составить 114 млн. долл. Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Lockheed Martin и RTX Corporation.