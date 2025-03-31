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Российский танк будущего станет модульным

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Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС.

«Уралвагонзавод»: Российский танк будущего построят по модульному принципу

Российские танки будущего станут оснащаться модулями, которые позволят использовать боевые машины для специальных задач. Об этом РИА Новости рассказали в концерне «Уралвагонзавод».

«Танки будущего должны быть построены по модульному принципу, что будет повышать их адаптивность к условиям конкретного театра боевых действий», — заявили в компании.

В частности, как заметили в концерне, у стандартного танка можно укоротить пушку и усилить защиту корпуса, тем самым сделав его боевой машиной для городских условий.

Там же добавили, что танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями, а также запускаемыми с борта дронами для сведения информации в единую информационно-боевую систему.

Также в компании заявили, что российские танки будущего получат увеличенный калибр пушки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Уралвагонзавод
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