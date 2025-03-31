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Военное обозрение

В «Уралвагонзаводе» предрекли рост калибра танковых пушек и могущества боеприпасов в будущем

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Источник изображения: topwar.ru

С началом широкого применения на поле боя дронов-камикадзе некоторые военные эксперты выразили мнение, что танк в современных войнах уже является оружием устаревшим и в скором времени полностью утратит свою актуальность. Между тем, текущий конфликт на Украине наглядно демонстрирует то, что без данных боевых машин не обойтись даже в «высокотехнологичной» войне.

В то же время, представители «Уралвагонзавода» считают, что в будущем актуальность танков будет лишь возрастать, а их вооружение и прочие компоненты – совершенствоваться.

Так, в пресс-службе концерна рассказали журналистам РИА Новости о том, что в будущем можно ожидать увеличения калибра основного танкового орудия, а также роста могущества боеприпасов.

Кроме того, в компании не исключили, что изменений может претерпеть и внутренняя компоновка боевых машин, а также их агрегаты.

В «Уралвагонзаводе» подчеркнули, что востребованность в танках не исчезнет. При этом данное вооружение будет претерпевать изменений с учетом его роли – уничтожение противника прямой наводкой и при этом возможность выдерживать удары основных средств поражения.

Следовательно, как пояснили в концерне, в будущем при выпуске новых танков упор будет делаться на мощное пушечное вооружение, усиленную броню, а также проходимость и маневренность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Уралвагонзавод
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