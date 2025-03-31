Британская пресса: «Защитное кольцо» против российских подлодок под угрозой

HMS Iron Duke класса Type 23 HMS Iron Duke класса Type 23

Британия, делая основную ставку в случае открытого конфликта на силы ядерного сдерживания, придаёт ключевое значение свободе манёвра подлодок, оснащённых ЯО. Для этого вокруг ПЛАРБ должно эффективно функционировать «защитное кольцо», которое не позволит неприятельским кораблям создать угрозу стратегическим субмаринам.

Одной из основных сил, призванных бороться с этой опасностью, являются TAPS – «патрульные корабли с буксируемым комплексом», ведущие наблюдение за активностью подлодок, особенно в районе базы Клайд, где размещаются ПЛАРБ Vanguard с баллистическими ракетами Trident II.

Проще говоря, TAPS осуществляют противолодочное патрулирование в поддержку АПЛ класса Vanguard, которые отвечают за доставку ядерных ракет Trident

- говорится в UK Defence Journal.

ПЛАРБ HMS Vengeance класса Vanguard ПЛАРБ HMS Vengeance класса Vanguard

Как указывается, задачи TAPS выполняют 8 фрегатов проекта Type 23, оснащённых буксируемыми ГАС Sonar 2087. Эти корабли поддерживаются в состоянии высокой боеготовности для решения порученной им задачи в течение 365 дней в году, и обычно один из них можно обнаружить вокруг или вблизи западного побережья Шотландии.

Это делается для защиты движения ПЛАРБ, но в более широком смысле для противодействия активности российских подлодок в водах, находящихся на переднем крае. До недавнего времени задача TAPS даже не признавалась публично

- отмечается в издании Navy Lookout.

Успешному выполнению миссии кораблями ПЛАРБ способствует «интегрированная система подводного наблюдения» (IUSS) – развёрнутая на морском дне инфраструктура обнаружения российских ПЛ. Получая от неё данные, TAPS следует на позицию, где была приблизительно замечена подлодка. Также кораблям этого типа помогают субмарины НАТО, вертолёты ПЛО Merlin, морские патрульные самолёты и другие активы.

HMS Northumberland класса Type 23 (больше не в строю) HMS Northumberland класса Type 23 (больше не в строю)

Фрегаты Type 23, выполняющие функцию TAPS, были специально разработаны для противодействия советским АПЛ в Северной Атлантике. Несмотря на свой возраст, платформа по-прежнему является высокоэффективным охотником за подлодками, будучи существенно модернизированной с течением времени

- говорится в издании.

Приданный кораблям Sonar 2087 (низкочастотная активно-пассивная буксируемая гидроакустическая станция, разработанная Thales) является основным средством обнаружения.

Конкретные возможности Sonar 2087 строго засекречены, но он считается одним из лучших датчиков такого типа в мире

- поясняет автор.

Как он указывает, ещё в 2021 году ожидалось, что ВМС Британии сохранят не менее 17 эскортных кораблей (6 эсминцев Type 45 и 11 фрегатов), однако задержки с программой новых фрегатов Type 26 не позволяют выдержать это количество. В итоге это бьёт по самому больному месту – кораблям TAPS, так как в ближайшее время будут списаны два из них (Westminster и Northumberland).

Sonar 2087 Sonar 2087

Циклы технического обслуживания, нехватка экипажей и разнообразные миссии ограничивают доступность стареющих кораблей Type 23. Это усугубляет давление на ресурсы ПЛО. При этом активность российских подлодок в Северной Атлантике возрождается

- пишет автор.

Как он отмечает, ВМС Британии были в первую очередь противолодочным флотом большую часть периода Холодной войны, и этот набор специальных навыков должен быть сохранен. В связи с этим он указывает на необходимость наличия в строю не менее 8 кораблей, оснащённых буксируемыми ГАС.

Фрегаты TAPS помогают обеспечить ядерную безопасность страны. Любое дальнейшее ослабление защитного кольца вокруг ПЛАРБ подорвёт сдерживание, придаст смелости противникам и ослабит коллективную оборону НАТО. В более широком смысле, эффективная ПЛО является первой линией морской обороны Британии, которая дважды в 20 веке была почти поставлена на колени подводной угрозой

- указывает автор.