Британская пресса: «Защитное кольцо» против российских подлодок под угрозой

Британия, делая основную ставку в случае открытого конфликта на силы ядерного сдерживания, придаёт ключевое значение свободе манёвра подлодок, оснащённых ЯО. Для этого вокруг ПЛАРБ должно эффективно функционировать «защитное кольцо», которое не позволит неприятельским кораблям создать угрозу стратегическим субмаринам.
Одной из основных сил, призванных бороться с этой опасностью, являются TAPS – «патрульные корабли с буксируемым комплексом», ведущие наблюдение за активностью подлодок, особенно в районе базы Клайд, где размещаются ПЛАРБ Vanguard с баллистическими ракетами Trident II.
- говорится в UK Defence Journal.
Как указывается, задачи TAPS выполняют 8 фрегатов проекта Type 23, оснащённых буксируемыми ГАС Sonar 2087. Эти корабли поддерживаются в состоянии высокой боеготовности для решения порученной им задачи в течение 365 дней в году, и обычно один из них можно обнаружить вокруг или вблизи западного побережья Шотландии.
- отмечается в издании Navy Lookout.
Успешному выполнению миссии кораблями ПЛАРБ способствует «интегрированная система подводного наблюдения» (IUSS) – развёрнутая на морском дне инфраструктура обнаружения российских ПЛ. Получая от неё данные, TAPS следует на позицию, где была приблизительно замечена подлодка. Также кораблям этого типа помогают субмарины НАТО, вертолёты ПЛО Merlin, морские патрульные самолёты и другие активы.
- говорится в издании.
Приданный кораблям Sonar 2087 (низкочастотная активно-пассивная буксируемая гидроакустическая станция, разработанная Thales) является основным средством обнаружения.
- поясняет автор.
Как он указывает, ещё в 2021 году ожидалось, что ВМС Британии сохранят не менее 17 эскортных кораблей (6 эсминцев Type 45 и 11 фрегатов), однако задержки с программой новых фрегатов Type 26 не позволяют выдержать это количество. В итоге это бьёт по самому больному месту – кораблям TAPS, так как в ближайшее время будут списаны два из них (Westminster и Northumberland).
- пишет автор.
Как он отмечает, ВМС Британии были в первую очередь противолодочным флотом большую часть периода Холодной войны, и этот набор специальных навыков должен быть сохранен. В связи с этим он указывает на необходимость наличия в строю не менее 8 кораблей, оснащённых буксируемыми ГАС.
- указывает автор.