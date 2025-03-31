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Военное обозрение

Британия начинает развёртывание лазерного оружия DragonFire на боевых кораблях

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Британии заявило о начале развёртывания лазерного оружия DragonFire на боевых кораблях.

К 2027 году его планируется установить на четырёх вымпелах. Как указывается в издании Navy Lookout, вероятнее всего, речь идёт об эсминцах Type 45. Они после ремонта с модернизацией будут иметь резервную генерацию, достаточную для питания электроэнергией лазерного оружия мощностью не менее 50 кВт, такого как DragonFire.

DragonFire – это разрабатываемое в Британии оружие направленной энергии, предназначенное для уничтожения дронов. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными средствами поражения.

Его боезапас не закончится, пока отсутствуют проблемы с энергоснабжением. Особенно это касается плавсостава, так как снабжение кораблей является одним из краеугольных камней их боеспособности.

Выстрел из лазерного оружия будет стоить всего лишь десятки фунтов. Как отмечается, прошлогодний опыт борьбы с дронами хуситов в Красном море показал, что требование экономичности становится всё более важным.

Лазерное оружие может оперативно реагировать на очень высокоскоростные и сложно маневрирующие цели. Необходимость в запуске ракеты, расчёте курса перехвата и потенциальном выполнении экстремальных манёвров на конечном этапе устраняется.

Мощность системы DragonFire, которую планируют достичь разработчики в долгосрочной перспективе, составляет 150 кВт.

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