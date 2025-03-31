В УВЗ рассказали об основных особенностях танков будущего

ЦАМТО, 28 марта. Танки будущего будут модульными машинами, которые, в частности, можно будет быстро конвертировать в бронетехнику для спецзадач, например, для действий в городских условиях.

Об этом "РИА Новости" рассказали в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Танки будущего должны быть построены по модульному принципу, что будет повышать их адаптивность к условиям конкретного театра боевых действий", – отметили там.

В концерне уточнили, что у них должны легко меняться боевые модули с различным вооружением и перекомпоновываться защита под конкретные угрозы.

"В частности, танк со стандартной пушкой, при необходимости, может быть конвертирован в машину с усиленной защитой крыши корпуса и башни и укороченной пушкой для действий в городских условиях", – отметили в УВЗ.

Кроме того, танки в будущем должны будут сохранить мощное пушечное вооружение в поворотной башне, позволяющее поражать любые объекты на поле боя и быстро переносить огонь на разные цели, в том числе находясь в движении, при этом калибр их основных пушек и могущество боеприпасов возрастут.

"Можно ожидать рост калибра танковых пушек и могущества танковых боеприпасов, придание новых качеств системам управления огнем", – отметили в концерне.

Также в компании не исключили, что в будущем может претерпеть изменения внутренняя компоновка танка и его агрегатов.

Кроме того, танки будущего для повышения осведомленности экипажа о состоянии поля боя могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС, а также запускаемыми с борта беспилотниками.

При этом поступающая в танк информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта, которая самостоятельно будет определять цели на поле боя, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Кроме того, танки должны быть встроены в единую информационно-боевую систему.

"Еще одной характеристикой танков будущего видится опциональная экипажность, предполагающая возможность действовать на защищенном дистанционном управлении или в полностью автоматическом режиме", – уточнили в компании.

В УВЗ добавили, что роль танка на поле боя – уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения. Потребность в такой боевой машине не исчезнет, поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники.

Как сообщил "РИА Новости" независимый член совета директоров концерна "Уралвагонзавод" Игорь Мешков, уже сегодня развитие средств поражения создает существенные трудности для применения танков. В будущем в конфликтах двух технологически равных противников агрессивность среды для танков станет еще больше.

Так, машины будущего попадут под еще более плотный и мощный огонь противотанковых средств, артиллерии и других танков, а также под удары авиации и, безусловно, FPV-дронов, БЛА с искусственным интеллектом и роев беспилотников. В этой связи, танки будущего должны обладать более многоуровневой всеракурсной защитой.

"Это будет эшелонированная защита из пассивной и активной брони, допэкранов и ограждений, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех, систем РЭБ и лазерного поражения, иных средств", – сказал И.Мешков.

Он добавил, что в российских машинах, в отличие от других разработчиков по всему миру, уже реализован начальный вариант такой защиты, однако в будущем она станет еще серьезнее, в том числе за счет новых материалов.