Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне проведения СВО

ЦАМТО, 28 марта. Президент России Владимир Путин 27 марта во время общения с экипажем АПЛ "Архангельск" ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне проведения СВО.

Ниже ответ В.Путина приведен в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "…Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но, тем не менее, настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале операции. Но начать я хотел бы с другого.

Я хотел бы сказать, что не мы были авторами и инициаторами начала боевых действий. Они начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами. И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины.

Мы на протяжении восьми лет пытались урегулировать эти вопросы, эти проблемы мирными средствами. Вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев, очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском.

Как выяснилось позже, все это хорошо сейчас знают, и украинские власти, и западные кураторы, они, по сути, водили нас за нос, к сожалению. Бывшие руководители, которые тогда руководили некоторыми ведущими странами Запада, в частности, бывший президент Франции Олланд и госпожа Меркель, бывший канцлер ФРГ, прямо заявили, публично без стеснения сказали, что им нужны были эти Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим и подготовить к боевым действиям с нами. Но на протяжении восьми лет люди, которые проживали на территории Донбасса, Луганска и Донецка подвергались просто геноциду в прямом смысле этого слова. Западные кураторы украинского режима предпочитали это не замечать. Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году. Не мы ее начинали.

Даже, кстати говоря, когда вооруженный конфликт принял такую горячую фазу в 2022 году, мы все равно предлагали решить все вопросы мирным путем. Более того, я уже много раз об этом говорил, мы же достигли договоренности с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению – по вопросам денацификации и демилитаризации. Мы и по этим вопросам договорились, по сути. Там все прописано было – в проекте этого документа. Выжимка из этого документа была парафирована главой переговорной группы со стороны Украины. Парафировали, подписали же, значит, устраивало все.

Потом – тоже известно – приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего, по сути дела, украинца с целью нанести России стратегическое поражение.

Вот он, наверное, подзабыл, что есть такие коллективы, как ваши, такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще они не очень понимают, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества.

Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил "мы их дожмем", есть основания полагать, что мы их добьем. Думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа…

…Что касается ситуации на линии боевого соприкосновения. Еще раз хочу это сказать, подчеркнуть – на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных Сил.

Луганская Народная Республика освобождена на 99 процентов, ее территория, а Донецкая, Херсонская, Запорожская – свыше 70 процентов. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день".