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ЦАМТО

Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер "Архангельск"

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Атомная подводная лодка "Архангельск" в пункте постоянного базирования на Северном флоте
Атомная подводная лодка "Архангельск" в пункте постоянного базирования на Северном флоте.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 28 марта. Президент России Владимир Путин 27 марта осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения, а также пообщался с личным составом.

На борту Владимира Путина сопровождали помощник президента Алексей Дюмин и главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев. Пояснения давал командир корабля Александр Гладков.

Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" – новейшая многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. Является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.

"Архангельск" вошел в состав Военно-морского флота России 27 декабря 2024 года. В настоящее время экипаж корабля завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.

* * *

Ниже приведена выдержка из беседы с членами экипажа крейсера "Архангельск" в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "…Россия на протяжении веков является мощной морской державой, и мы все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус, будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и должны, конечно, быть боеспособны, эффективны и ближайшей – в полном смысле этого слова – исторической перспективе, потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности.

Мы все будем делать для этого, так же, как и все будем делать для того, чтобы готовить таких специалистов, как вы. Это штучные люди, извините за такое выражение. Это требует особого характера, готовности к выполнению любых задач по обеспечению безопасности страны. Вы такими и являетесь, нисколько в этом не сомневаюсь.

Традиции Военно-Морского Флота у нас заложены давно, они соблюдаются. И братство военно-морских офицеров, особенно подводников, носит особое качество, особый характер…

….Вот сейчас мы с вами были свидетелями спуска на воду пятого крейсера "Ясень-М". Планируется построить еще пять таких кораблей и плюс еще три корабля "Борей-А". Но только этим не ограничиваются все наши планы строительства Вооруженных Сил и Военно-морского флота. Есть планы по строительству надводных кораблей, стратегических ракетоносцев…

Сейчас по моему поручению готовится стратегия развития Военно-морского флота и программа строительства кораблей надводных и подводных до 2050 года, так что будем вместе с вами работать".

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Россия
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Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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