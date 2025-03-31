Damen Naval передала транспорт снабжения "Ден-Хелдер" МО Нидерландов

ЦАМТО, 28 марта. Компания Damen Naval (подразделение Damen Shipyards Group) объявила о передаче командованию МТО Минобороны Нидерландов универсального транспорта снабжения (CSS) (A834) "Ден Хелдер".

Передача транспорта снабжения командованию МТО и информационных технологий COMMIT (Material and IT Command) Минобороны Нидерландов состоялась 25 марта на военно-морской базе Ден-Хелдер после завершающей серии испытаний, проведенных во время перехода корабля с предприятия во Флиссингене на базу Ден-Хелдер. В частности, отрабатывалась операция пополнения запасов в море с участием ДВКД "Йохан де Витт".

Как планируется, после передачи Damen Naval окажет ВМС Нидерландов помощь при интеграции на борт ряда систем вооружения, обнаружения и управления. Ожидается, что ВМС Нидерландов корабль будет передан в октябре 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, Организация по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO) заключила с Damen Shipyards Group контракт на строительство универсального транспорта снабжения в феврале 2020 года. Бюджет проекта составляет 375 млн. евро.

Новое судно позволит восстановить возможности ВМС Нидерландов по снабжению кораблей флота в море, которая была утрачена после вывода из боевого состава флота транспорта снабжения А836 "Амстердам" в декабре 2014 года. "Ден-Хелдер" способен обеспечить поддержку в море оперативной группы из шести кораблей даже в сложных погодных условиях.

Корабль спроектирован Damen Shipyards в сотрудничестве с DMO и ВМС Нидерландов. Проект основан на универсальном транспорте снабжения (A833) "Карел Дорман", ранее построенном Damen. Резка стали для строительства нового корабля началась в декабре 2020 года на предприятии Damen в Галаце (Румыния), киль был заложен в июне 2021 года, спуск на воду прошел в октябре 2022 года. В декабре 2024 года корабль прибыл во Флиссинген, где Damen Naval выполнила завершающие работы, а 22 февраля 2025 года состоялась официальная церемония крещения судна.

"Ден Хелдер" сможет применяться в различных регионах мира в условиях высокой угрозы под защитой фрегатов. "Ден Хелдер" может использоваться для снабжения кораблей флота в море топливом, продовольствием, водой, боеприпасами и другими материальными средствами, противодействия незаконному обороту наркотиков, оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.