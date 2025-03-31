Войти
ЦАМТО

Damen Naval передала транспорт снабжения "Ден-Хелдер" МО Нидерландов

312
0
0
Источник изображения: Фото: damen.com

ЦАМТО, 28 марта. Компания Damen Naval (подразделение Damen Shipyards Group) объявила о передаче командованию МТО Минобороны Нидерландов универсального транспорта снабжения (CSS) (A834) "Ден Хелдер".

Передача транспорта снабжения командованию МТО и информационных технологий COMMIT (Material and IT Command) Минобороны Нидерландов состоялась 25 марта на военно-морской базе Ден-Хелдер после завершающей серии испытаний, проведенных во время перехода корабля с предприятия во Флиссингене на базу Ден-Хелдер. В частности, отрабатывалась операция пополнения запасов в море с участием ДВКД "Йохан де Витт".

Как планируется, после передачи Damen Naval окажет ВМС Нидерландов помощь при интеграции на борт ряда систем вооружения, обнаружения и управления. Ожидается, что ВМС Нидерландов корабль будет передан в октябре 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, Организация по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO) заключила с Damen Shipyards Group контракт на строительство универсального транспорта снабжения в феврале 2020 года. Бюджет проекта составляет 375 млн. евро.

Новое судно позволит восстановить возможности ВМС Нидерландов по снабжению кораблей флота в море, которая была утрачена после вывода из боевого состава флота транспорта снабжения А836 "Амстердам" в декабре 2014 года. "Ден-Хелдер" способен обеспечить поддержку в море оперативной группы из шести кораблей даже в сложных погодных условиях.

Корабль спроектирован Damen Shipyards в сотрудничестве с DMO и ВМС Нидерландов. Проект основан на универсальном транспорте снабжения (A833) "Карел Дорман", ранее построенном Damen. Резка стали для строительства нового корабля началась в декабре 2020 года на предприятии Damen в Галаце (Румыния), киль был заложен в июне 2021 года, спуск на воду прошел в октябре 2022 года. В декабре 2024 года корабль прибыл во Флиссинген, где Damen Naval выполнила завершающие работы, а 22 февраля 2025 года состоялась официальная церемония крещения судна.

"Ден Хелдер" сможет применяться в различных регионах мира в условиях высокой угрозы под защитой фрегатов. "Ден Хелдер" может использоваться для снабжения кораблей флота в море топливом, продовольствием, водой, боеприпасами и другими материальными средствами, противодействия незаконному обороту наркотиков, оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Румыния
Компании
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 19:59
  • 8272
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 18:31
  • 5
Об естественном и социальном отборах как необходимых условиях развития
  • 31.03 16:35
  • 102
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 31.03 12:34
  • 2
Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН
  • 31.03 11:34
  • 1
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
  • 31.03 04:59
  • 0
Вот интересно в связи с разговорами о завершении СВОйны.
  • 31.03 04:01
  • 0
Ответ на "Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН"
  • 31.03 02:39
  • 312
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 31.03 02:18
  • 1
Как Франция наводит украинские удары
  • 31.03 01:28
  • 0
О "сдерживании России" еврославянскими Аника-воинами.
  • 30.03 21:10
  • 0
Ответ на ""Сдержать Россию": зачем Польше нужны войска США"
  • 30.03 20:11
  • 0
Немного о "НАТО на краю пропасти"
  • 30.03 20:11
  • 1
Ответ на "Украина. В погоне за победой ЕС навредил сам себе, а НАТО теперь беззащитна (IL Fatto Quotidiano, Италия)"
  • 30.03 17:47
  • 6
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 30.03 14:16
  • 8614
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков