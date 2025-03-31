Пятый модернизированный "Ясень" подготовили к спуску на воду

Вечером в четверг, 27 марта, на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Пермь" проекта 885М ("Ясень-М"). Как сообщили в пресс-службе верфи, мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с президентом России Владимиром Путиным, который находился на территории "Атомфлота" в Мурманске.

В пресс-службе уточнили, что "Пермь" – пятая многоцелевая АПЛ модернизированного проекта 885М, ее заложили в июле 2016 года. Среди "Ясеней" субмарина станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Вывод из эллинга многоцелевой АПЛ "Пермь" "Севмаш"

Согласно открытым данным, дальность стрельбы гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М22 "Циркон" может превысить 1000 км, скорость полета указывается от 4 до 6 чисел Маха (4900–7350 км/ч).

Как отметил в своем обращении к корабелам глава государства, "Пермь" должна пополнить состав ВМФ России в 2026 году.

На "Севмаше" продолжается постройка еще трех АПЛ проекта 885М – "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток".

На подлодках проекта 885 впервые в отечественном кораблестроении торпедные аппараты разместили не на носу, а за отсеком центрального поста. "Ясени" вооружают крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", самонаводящимися 533-мм торпедами.