Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ

УВЗ: у танков будущего могут появиться штатные РЛС и запускаемые с борта дроны

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего для повышения осведомлённости экипажа о состоянии поля боя могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС, а также запускаемыми с борта беспилотниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Госкорпорацию "Ростех").

"Важный критерий перспективных танков – повышение ситуационной осведомленности. В этом плане боевые машины будущего могут получить новые оптические системы, штатные РЛС, запускаемые из танка беспилотники", - говорится в сообщении.

При этом поступающая в танк информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта, которая самостоятельно будет определять цели на поле боя, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Кроме того, танки должны быть встроены в единую информационно-боевую систему.

"Ещё одной характеристикой танков будущего видится опциональная экипажность, предполагающая возможность действовать на защищённом дистанционном управлении или в полностью автоматическом режиме", – уточнили в компании.