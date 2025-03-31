Черноморская инициатива. Сможет ли Вашингтон побороть Брюссель? - Мнения ТАСС

Андрей Суржанский — о том, что руководство ЕС вместо хлеба выбирает пушки

Достигнутые в Эр-Рияде договоренности по возобновлению черноморской зерновой инициативы заставили мировое экспертное сообщество поупражняться в выстраивании различных версий, которые так или иначе завязаны на трех основных вопросах. А именно — кому договоренности выгодны больше всего, будут ли они выполняться сторонами и удастся ли им перейти к обсуждению других тем, касающихся заключения всеобъемлющего мира?

Согласно договоренностям, Россия согласилась на обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. При этом США обязались "способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций".

США готовы способствовать отмене санкций, но…

Как подчеркнули в Кремле, договоренности вступят в силу лишь после снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT. Комментируя итоги переговоров в Эр-Рияде, министр финансов США Скотт Бессент не исключил отмены антироссийских санкций, в том числе подключения российских банков к системе SWIFT для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. "Если Вашингтон согласится на эти условия и окажет давление на европейских союзников, чтобы они сделали то же самое, предлагаемая сделка по Черному морю принесет больше пользы Москве, чем Киеву", — пишет The New York Times, ссылаясь на мнение экспертов.

"Похоже, русские тянут время, и они очень хорошо умеют это делать", — приводит издание слова бывшего высокопоставленного чиновника Госдепартамента, а ныне сотрудника Атлантического совета в Вашингтоне Дэниела Фрида, который одно время отвечал за санкционную политику США. Экс-дипломат не скрывает своего настороженного отношения к результатам переговоров в Эр-Рияде. "Русские затягивают это и нагружают условиями, чтобы отправить нас в кроличью нору сложностей", — указывает Фрид. По его словам, для того, чтобы черноморское соглашение считалось сбалансированным, оно должно включать в себя четкую выгоду для Киева, например, обязательство россиян не совершать атаки на порт Одессы или на все украинские экспортные сельскохозяйственные объекты. Но, как заметил бывший чиновник, Белый дом в своих заявлениях прямо не ссылался на такое обязательство, говоря лишь о прекращении "применения силы" в Черном море.

Без европейцев не обойтись

Что касается выполнения условий Москвы, призванных сделать черноморскую инициативу работающей, то, по мнению экспертов, без европейцев здесь не обойтись. Напомним, что SWIFT, международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей, базируется в Бельгии и подпадает под европейские правила и законодательство ЕС о санкциях. "SWIFT не сможет подключить российские банки, пока ЕС не изменит санкционное законодательство", — отметил старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и политики безопасности Янис Клюге. Он добавил, что в теории какое-либо государство ЕС, в частности Венгрия, может попытаться заблокировать продление санкций в июле, если российские банки не будут переподключены к SWIFT. Эксперт при этом считает, что Вашингтон не сможет принудить Брюссель и SWIFT к подключению российских банков. "[Президент США Дональд] Трамп теоретически может попытаться оказать давление на SWIFT, что существенно осложнит им жизнь, но она [система] не сможет пойти против правил ЕС", — считает Клюге.

Как отмечает в этой связи портал Euractive, Вашингтон может попытаться прибегнуть к обходному маневру для осуществления операций с российскими банками, который не потребовал бы их подключения к SWIFT. Речь идет о том, чтобы открыть под американской юрисдикцией отдельные счета для банков РФ, однако, по словам аналитиков, это было бы "обременительно, утомительно и медленно". По данным портала, американской администрации в любом случае потребуется согласие Брюсселя, чтобы отменить антироссийские санкции с целью запустить работу соглашения о прекращении огня в Черном море. "Все пока что анализируют, что это значит или может значить. Но на данный момент это заявление [о договоренностях РФ и США], к которому мы не имеем никакого отношения. До следующего продления санкций (в июле 2025 года — прим. ТАСС) ничего не изменится, и мы работаем над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что не изменилась ни сама Россия, ни ее цели", — заявил неназванный дипломат ЕС. Представитель Еврокомиссии уточнил, что основным предлогом для пересмотра санкционного режима ЕС по-прежнему считает прекращение специальной военной операции на Украине и полный вывод российских войск с территорий, которые Запад рассматривает как украинские.

В Брюсселе против?

Таким образом, европейские партнеры США отменять или ослаблять антироссийские санкции не торопятся. "Вопрос о снятии санкций будет на повестке дня, но это произойдет в определенное время в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования", — подтвердил президент Франции и друг Зеленского Эмманюэль Макрон. Он добавил, что "пока говорить об этом слишком рано". Портал Euractive делает вывод: Евросоюз в ближайшем будущем не намерен вносить изменения в санкционный режим против России, а также разрешать подключение российских банков к системе SWIFT, что может осложнить выполнение договоренностей, достигнутых РФ и США в Эр-Рияде. Аналогичного мнения придерживается и The New York Times. "Условия, которые Москва поставила в рамках соглашения по Черному морю, вряд ли будут выполнены в ближайшее время. Они включали требование о повторном подключении российского государственного сельскохозяйственного банка к международной системе SWIFT. Для этого потребовалось бы сотрудничество европейских стран, которые были исключены из переговоров", — резюмирует издание.

И не только доброе слово

Если никаких подвижек со стороны США и Европы не будет, то реализация черноморской инициативы, которая, вне всяких сомнений, самым благотворным образом сказалась бы на мировом рынке, окажется под угрозой. А значит, стороны не смогут перейти к темам, касающимся более широкого перемирия, а в перспективе и полного прекращения огня. Для России, которая после срыва предыдущего соглашения о судоходстве в Черном море в 2023 году смогла наладить как зерновой, так и экспорт минеральных удобрений, нынешняя инициатива — это по большому счету проверка серьезности намерений Запада и его готовности добиваться мира. Пока же европейская партия войны больше озабочена размещением военного контингента на Украине и усилением военной помощи Киеву. Вместо хлеба руководство ЕС выбирает пушки. Воинственный настрой европейских лидеров стал серьезным препятствием урегулированию конфликта на Украине, и для его устранения администрации Трампа придется подкрепить доброе слово другими, более действенными средствами убеждения.

Андрей Суржанский

Обозреватель Аналитического центра ТАСС