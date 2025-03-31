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Военное обозрение

«Квадрокоптеры будут плестись позади»: американский дрон-камикадзе Hellhound S3 совершил первый полёт

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Источник изображения: topwar.ru

Дрон-камикадзе Hellhound S3, разработанный американской компанией Cummings Aerospace, успешно совершил свой первый полёт в рамках испытаний. Инновацией при его создании стала 3D-печать турбовинтового двигателя, которым оснащён БПЛА.

Как указывается в издании Defence Industry Europe, будучи приданным боевым группам пехотных бригад США (IBCT, примерный аналог БТГ), дрон даст им возможность наносить высокоточные удары на большие расстояния, что ранее находилось в компетенции бригадного уровня управления. Обладая максимальной скоростью более 610 км/ч, беспилотник предназначен для быстрого поражения чувствительных ко времени целей, таких как танки и бронетехника.

Пока квадрокоптеры будут плестись позади, Hellhound уже будет над целью, что позволит наносить удары быстрее, проникать глубже на поле боя и решительно атаковать быстро движущиеся цели

- заявил разработчик.

Комплекс, включающий в свой состав дрон, ПУ и блок управления, является переносным, имея массу 11,3 кг, и может быть развёрнут одним солдатом. Благодаря модульной конструкции полезную нагрузку, такую как боеголовки, средства РЭБ или датчики наблюдения, можно заменить менее чем за 5 минут без использования инструментов.

Хотя цена не разглашается, утверждается, что барражирующие боеприпасы зачастую стоят значительно дешевле традиционных ударных платформ.

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Страны
США
Проекты
БПЛА
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