Американский авианосец Nimitz вышел в последний поход

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В среду атомный авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) вышел из залива Сан-Диего, чтобы начать свой последний боевой поход перед выводом из эксплуатации, намеченной на 2026 год. Таким образом, он завершит 50-летнюю службу в составе американского флота.

Старейший корабль одноимённого класса, находящийся в эксплуатации, будет сопровождать 9-я эскадра эсминцев в составе четырёх вымпелов. Данная группировка предназначена для замены АУГ USS Carl Vinson в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая перевод указанного корабля и его эскорта на Ближний Восток.

По завершении своего последнего развёртывания USS Nimitz планируется переместить на новое место базирования в Норфолк, штат Вирджиния, где он будет ожидать вывода из эксплуатации до 2026 года. Выбор этой стоянки не случаен, учитывая, что расположенные здесь верфи Huntington Ingalls будут отвечать за последующую утилизацию авианосца.

Как ранее сообщали представители ВМС США, этот процесс будет состоять из трёх основных этапов: дезактивация, утилизация реакторного отсека и переработка. Что касается бюджета, то на предстоящие работы уже выделено более $18 млн в рамках первых контрактов.

Всего в период с 1968 по 2006 год было построено 10 кораблей класса Nimitz. Запланированный к выводу из строя вымпел поступил на вооружение в 1975 году, являясь головным кораблём этого проекта. Остальные «одноклассники» будут продолжать свою службу, постепенно заменяясь на авианосцы типа Gerald R. Ford.