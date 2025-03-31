Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ

УВЗ: модульные танки будущего можно будет легко переделать

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего будут модульными машинами, которые, в частности, можно будет быстро конвертировать в бронетехнику для спецзадач, например, для действий в городских условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Танки будущего должны быть построены по модульному принципу, что будет повышать их адаптивность к условиям конкретного театра боевых действий", - отметили там.

В концерне уточнили, что у них должны легко меняться боевые модули с различным вооружением и перекомпоновываться защита под конкретные угрозы.

"В частности, танк со стандартной пушкой, при необходимости, может быть конвертирован в машину с усиленной защитой крыши корпуса и башни и укороченной пушкой для действий в городских условиях", - отметили в УВЗ.