Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ

УВЗ: танки в будущем получат пушки большего калибра и более мощные боеприпасы

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки в будущем должны будут сохранить мощное пушечное вооружение в поворотной башне, позволяющее поражать любые объекты на поле боя и быстро переносить огонь на разные цели, в том числе находясь в движении, при этом калибр их основных пушек и могущество боеприпасов возрастут, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Можно ожидать рост калибра танковых пушек и могущества танковых боеприпасов, придание новых качеств системам управления огнем", - отметили в концерне.

Также в компании не исключили, что в будущем может претерпеть изменения внутренняя компоновка танка и его агрегатов.

В УВЗ добавили, что роль танка на поле боя - уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения. Потребность в такой боевой машине не исчезнет, поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники.