Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ

"Уралвагонзавод": танки будущего будут обладать эшелонированной защитой

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего будут модульными и адаптивными, способными действовать без экипажа, при этом они получат более мощное вооружение и усиленную многоуровневую защиту, рассказал РИА Новости независимый член совета директоров концерна "Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") Игорь Мешков.

По его словам, роль танка на поле боя - уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения.

"Потребность в такой боевой машине не исчезнет. Поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники", - отметил Мешков.

Он также отметил, что уже сегодня развитие средств поражения создает существенные трудности для применения танков. В будущем в конфликтах двух технологически равных противников агрессивность среды для танков станет еще больше, прогнозирует представитель УВЗ.

Так, машины будущего попадут под еще более плотный и мощный огонь противотанковых средств, артиллерии и других танков, а также под удары авиации и, безусловно, FPV-дронов, БПЛА с искусственным интеллектом и рои беспилотников. В этой связи, танки будущего должны обладать более многоуровневой всеракурсной защитой.

"Это будет эшелонированная защита из пассивной и активной брони, допэкранов и ограждений, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех, систем РЭБ и лазерного поражения, иных средств", – сказал Мешков.

Он добавил, что в российских машинах, в отличие от других разработчиков по всему миру, уже реализован начальный вариант такой защиты, однако в будущем она станет еще серьезнее, в том числе за счет новых материалов.