Путин рассказал, какими частями будет командовать генерал-майор Гудков

Путин: Гудков будет командовать морской пехотой и береговыми войсками

МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, генерал-майор Михаил Гудков, назначенный заместителем главнокомандующего ВМФ РФ, будет командовать морской пехотой, ракетными и артиллерийскими береговыми войсками, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства в четверг находился в Мурманске с рабочей поездкой.

"В зону вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой Военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками. Задача простая, хотя и масштабная", - сказал Путин на встрече с моряками АПЛ "Архангельск".

По его словам, нужно довести все подразделения до того уровня боеготовности и эффективности, до которого Гудков довел 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.